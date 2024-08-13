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Как ресторанчик в Хорватии неожиданно прославился своими чевапами

Как ресторанчик в Хорватии неожиданно прославился своими чевапами

Город Пула известен своим прекрасно сохранившимся римским амфитеатром. Этот красивый прибрежный курорт на западе Хорватии также..

Дата загрузки: 2024-08-13

Как ресторанчик в Хорватии неожиданно прославился своими чевапами
Город Пула известен своим прекрасно сохранившимся римским амфитеатром. Этот красивый прибрежный курорт на западе Хорватии также привлекает туристов продовольственным рынком с богатым и красочным ассортиментом свежих овощей, морепродуктов и деликатесов.

А среди прилавков исторического здания рынка Пулы спряталась ещё одна неожиданная достопримечательность.

Гурме-бистро Plocica («Плочица») внезапно стало популярным этим летом. В нём предлагают только один вид еды – традиционное балканские чевапы. Это жареные на гриле котлетки из рубленого мяса, но в современной интерпретации.

Ресторан открыли Мерсим и Снежана Халилович. До этого 20 лет они работали в сфере туризма. Однако из-за пандемии и других проблем лишились дохода. В итоге решили заняться необычным для себя бизнесом – открыли ресторан.

[Мерсим Халилович, владелец ресторана]:
«В первый день мой сын попробовал кусок мяса. Он положил его в рот и сказал: «Папа, это оно!» Так что с тех пор мы придерживались того же способа приготовления чевапа, с точки зрения нарезки мяса, приправ и так далее, мы ничего не меняли. Со временем мы немного усовершенствовали его, потому что он может стать только лучше».

Чевапы здесь готовят из рубленой телятины и говядины, которые приправляют сладкой паприкой. Подают с питой и нарезанным луком.

Хотя рецепт чевапа в целом везде одинаковый, но даже небольшие изменения в типах мяса, приправах или обработке могут дать совершенно разные результаты.

Менее чем за два года ресторан покорил местных жителей и туристов. А настоящей звездой он стал в июле 2024 года, когда известный немецкий шеф-повар Ян Хартвиг ​​посетил Истрию во время съёмок художественного сериала. Хартвиг управляет рестораном с тремя звёздами Мишлен в Мюнхене. Он останавливался в Пуле и, как сообщается, был поражён местным чевапом, назвав его «одним из трёх лучших» блюд уличной еды в мире.

Похвала шеф-повара не осталась незамеченной в местных СМИ.

[посетитель ресторана]:
«Я бы осмелился сказать, что ничего подобного нет вокруг. Это место уникально своей едой».

[посетительница ресторана]:
«Это вкусно. Хочется привезти сюда свою семью, чтобы они тоже это попробовали. Я знаю, что моему отчиму это бы понравилось. Да, очень аппетитно».

Между тем, владельцы ресторана пока не знают, что им делать с внезапно нахлынувшей славой. Говорят, что, возможно, будут расширяться.
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