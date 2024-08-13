Как ресторанчик в Хорватии неожиданно прославился своими чевапами

Город Пула известен своим прекрасно сохранившимся римским амфитеатром. Этот красивый прибрежный курорт на западе Хорватии также..

Город Пула известен своим прекрасно сохранившимся римским амфитеатром. Этот красивый прибрежный курорт на западе Хорватии также привлекает туристов продовольственным рынком с богатым и красочным ассортиментом свежих овощей, морепродуктов и деликатесов.

А среди прилавков исторического здания рынка Пулы спряталась ещё одна неожиданная достопримечательность.

Гурме-бистро Plocica («Плочица») внезапно стало популярным этим летом. В нём предлагают только один вид еды – традиционное балканские чевапы. Это жареные на гриле котлетки из рубленого мяса, но в современной интерпретации.

Ресторан открыли Мерсим и Снежана Халилович. До этого 20 лет они работали в сфере туризма. Однако из-за пандемии и других проблем лишились дохода. В итоге решили заняться необычным для себя бизнесом – открыли ресторан.

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[Мерсим Халилович, владелец ресторана]:«В первый день мой сын попробовал кусок мяса. Он положил его в рот и сказал: «Папа, это оно!» Так что с тех пор мы придерживались того же способа приготовления чевапа, с точки зрения нарезки мяса, приправ и так далее, мы ничего не меняли. Со временем мы немного усовершенствовали его, потому что он может стать только лучше».

Чевапы здесь готовят из рубленой телятины и говядины, которые приправляют сладкой паприкой. Подают с питой и нарезанным луком.

Хотя рецепт чевапа в целом везде одинаковый, но даже небольшие изменения в типах мяса, приправах или обработке могут дать совершенно разные результаты.

Менее чем за два года ресторан покорил местных жителей и туристов. А настоящей звездой он стал в июле 2024 года, когда известный немецкий шеф-повар Ян Хартвиг ​​посетил Истрию во время съёмок художественного сериала. Хартвиг управляет рестораном с тремя звёздами Мишлен в Мюнхене. Он останавливался в Пуле и, как сообщается, был поражён местным чевапом, назвав его «одним из трёх лучших» блюд уличной еды в мире.

Похвала шеф-повара не осталась незамеченной в местных СМИ.

[посетитель ресторана]:«Я бы осмелился сказать, что ничего подобного нет вокруг. Это место уникально своей едой». [посетительница ресторана]:«Это вкусно. Хочется привезти сюда свою семью, чтобы они тоже это попробовали. Я знаю, что моему отчиму это бы понравилось. Да, очень аппетитно».

Между тем, владельцы ресторана пока не знают, что им делать с внезапно нахлынувшей славой. Говорят, что, возможно, будут расширяться.

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