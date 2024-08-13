Пролететь над Альпами на зиплайне со скоростью 115 км/ч можно в Австрии

[туристка]:

«Хоть раз в жизни полечу как птица». [турист]:

«Весело. Даже очень. Это адреналин. Буду наслаждаться полётом».

На этом зиплайне острые ощущения гарантированы, наверное, каждому. Перепад высот – 700 метров. Самое большое расстояние между тросом и твёрдой поверхностью – 161 метр. Максимальная скорость спуска – 115 километров в час. Это один из самых длинных зиплайнов в Европе, а находится он в Альпах в австрийской земле Штирия.

Зиплайн состоит из двух участков. Длина первого – полтора километра, второго – километр. На спуск в целом уходит немногим более трёх минут.

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[туристка]:

«Это уже второй раз. Вчера мы тоже прокатились. Так что это, на самом деле, весёлая поездка. Правда, весело. Летишь вниз и чувствуешь – вот так. Но это весело». [турист]:

«Сначала я подумал: о нет, я падаю. Но крепления удерживают тебя на тросе. И я подумал: я готов, ничего не случится. И полёт был просто захватывающим».

Спуск на зиплайне организует местная горная станция.

[Геберт Ландертсхамер, начальник горной станции]:«Безопасность – наш главный приоритет. Мы проводим несколько проверок. Сначала коллега проверяет снаряжение, затем проверяю я. Когда прикрепляем карабин к тросу, снова проверяем. Главное – безопасность. Так что бояться нечего».

Чтобы добраться до зиплайна, нужно 30 минут ехать на автобусе в гору. Затем придётся пройти пешком ещё несколько минут. Захватывающий аттракцион предназначен только для людей со здоровым сердцем и крепкими нервами. Взрослый билет стоит 45 евро, детский – 29.

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