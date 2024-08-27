НАСА сообщило, как вернёт застрявших на орбите астронавтов

Два американских астронавта-ветерана Бутч Уилмор и Суни Уильямс вернутся на Землю только в начале следующего года...

Два американских астронавта-ветерана Бутч Уилмор и Суни Уильямс вернутся на Землю только в начале следующего года. С Международной космической станции домой их доставит корабль Crew Dragon компании SpaceX.

Об этом сообщил глава НАСА Билл Нельсон.

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[Билл Нельсон, глава НАСА]:«НАСА приняло решение, что Бутч и Суни вернутся в рамках миссии Crew-9 в феврале следующего года».

5 июня Уилмор и Уильямс стали первым экипажем многоразового транспортного корабля, разработанного компанией Boeing. Ожидалось, что их испытательная миссия продлится восемь дней, и что она спасёт проблемную программу Starliner после многих лет отсрочек и бюджетных неурядиц.

Однако проблемы с двигательной системой корабля сделали их путешествие домой слишком рискованным. В итоге астронавты застряли на орбите на несколько месяцев.

[Билл Нельсон, глава НАСА]:«Наша главная ценность – безопасность, это наша путеводная звезда».

Компания Boeing попыталась выяснить, что стало причиной неполадок с двигателями и утечек гелия. Она также пробовал убедить чиновников НАСА в том, что Starliner безопасен для отправки экипажа домой.

Однако результаты испытаний и моделирования вызвали ещё больше вопросов.

Нельсон сказал, что обсудил решение агентства с новым генеральным директором Boeing Келли Ортберг. Та выразила надежду, что проблемы Starliner решат, когда корабль вернётся на Землю. Он отстыкуется от МКС без экипажа в начале сентября.

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