Наводнения в Йемене: десятки погибших

Более 40 человек погибли либо пропали без вести в Йемене в результате сильных дождей. Такие данные..

Более 40 человек погибли либо пропали без вести в Йемене в результате сильных дождей. Такие данные приводит Фонд ООН в области народонаселения.

Ливни вызвали наводнения в провинции Аль-Махвит на северо-западе страны. В результате там обрушились три плотины.

Как сообщается, полностью разрушены более 40 жилых домов. Ещё около 230 повреждены. В целом пострадало более тысячи семей.

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Подтверждена гибель 24 человек. Ещё 17 продолжают искать. Спасатели разбирают завалы. Задействована тяжёлая техника. Помогают и местные жители.

[местный житель]:«Мы не смогли добраться до всех районов и нескольких округов. Вода смыли дома, и люди бежали из-за оползней и обрушения. И дома продолжают рушиться. Нужно спасать тех, кто оказался под обломками. Нужно спасти семьи и помочь пострадавшим – предоставить людям помощь и палатки, потому что им больше некуда идти».

Бежавших от наводнения женщин и детей размещают в школах. Нуждающимся также раздают предметы первой необходимости.

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