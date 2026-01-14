Французские фермеры сбросили тонны картофеля на мост в Париже. Здесь вторую неделю идут протесты против торгового..

В Париже завалили мост картошкой: протесты против сделки с Меркосур продолжаются

Французские фермеры сбросили тонны картофеля на мост в Париже. Здесь вторую неделю идут протесты против торгового соглашения между ЕС и южноамериканским объединением Меркосур.

По словам фермеров, оно угрожает существованию европейского сельского хозяйства. В случае ратификации сделки в Евросоюз хлынет поток более дешёвой продукции. Это создаст нечестную конкуренцию, поскольку в южноамериканских странах менее строгие санитарные и экологические нормы.

Франция – крупнейший сельскохозяйственный производитель Европейского союза. Французские аграрии, а также их коллеги из других европейских стран уже несколько месяцев протестуют против сделки ЕС – Меркосур.

Против соглашения выступили правительства нескольких стран, включая Францию. Однако 9 января за него проголосовали большинство государств-членов ЕС. Подписать документ планируют 17 января. Но его ещё должен одобрить Европарламент.

Тем временем премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис провёл переговоры с делегацией фермеров в Афинах. Правительство предложило дополнительные льготы на топливный налог и электроэнергию, а также компенсации животноводам.

Однако многие фермеры отказались присутствовать на переговорах и продолжили протесты. Они уже несколько недель блокируют основные автомагистрали Греции и пограничные переходы, нарушая транспортное сообщение и нанося ущерб некоторым предприятиям.

[Стергиос Ликулис, представитель фермеров]:

«Нельзя решить проблемы сельскохозяйственного сектора за час. Это оскорбление для фермеров. Нельзя устанавливать временные рамки и выделять всего несколько часов на обсуждение проблем, которые тянутся 40 лет».

Однако премьер-министр говорит, что дальнейшее блокирование дорог и погранпереходов недопустимо.

[Кириакос Мицотакис премьер-министр Греции]:

«После 45 дней протестов это больше не должно продолжаться. Правительство исчерпало возможности экономики, оказывая фермерам как никогда большую поддержку. Оно также исчерпало пределы своего понимания сектора, который поддерживало годами. Мы не потерпим шантажа, незаконных действий или абсурда, и, конечно же, не допустим несправедливости по отношению к остальному обществу».

Между тем фермеры называют сделку ЕС и Меркосур «надгробным камнем сельского хозяйства Европы». По их мнению, никто не сможет выдержать конкуренции с Южной Америкой.

