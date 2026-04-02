Тропические леса под угрозой: вырубка в Индонезии выросла на две трети

В 2025 году вырубка лесов в Индонезии резко выросла – сразу на 66%. Это максимальный уровень за последние восемь лет. По данным экологов, причиной стали слабая защита окружающей среды и масштабная программа страны по обеспечению продовольственной и энергетической независимости.

Индонезия – это огромный архипелаг из тысяч островов с густыми лесами и богатейшим в мире биоразнообразием. Однако экономика страны во многом зависит от добычи полезных ископаемых и плантаций масличной пальмы.

Аналитический центр Auriga Nusantara, который занимается вопросами лесов и биоразнообразия, провёл исследование с использованием спутниковых снимков высокого разрешения и выездных проверок. Всего было изучено около 49 тысяч гектаров леса в 16 провинциях.

Эксперты связывают увеличение вырубки, в частности, с программой продовольственной безопасности президента Прабово Субианто. Её цель – нарастить внутреннее производство основных сельхозкультур и снизить зависимость страны от импорта.

В 2025 году правительство выделило под проекты, связанные с продовольствием, энергетикой и водными ресурсами, 20,6 миллиона гектаров лесных территорий. Также в прошлом году вырубили более 78 тысяч гектаров так называемых «продовольственных резервных лесов». Это сопоставимо с площадью Нью-Йорка.

В Auriga считают, что необходимо ограничить даже законную вырубку лесов и создать более жёсткие правила, которые позволят её контролировать.

[Дедди Сукмара, представитель Auriga Nusantara]:

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

«Если у президента хватит решимости, Индонезия могла бы стать примером для других тропических стран».

Среди островов Индонезии быстрее всего леса вырубают на Борнео. Далее следуют Суматра и Папуа.

Короткая ссылка на эту страницу: