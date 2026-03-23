Поляки сожгли чучело зимы и встретили весну

Поляки провожают зиму и встречают весну. На костре сжигают чучело Мажанны. Такой традиционный ритуал ежегодно проводят в археологическом музее в Сопоте.

В Польше считают, что весна наступает в 20 числах марта – в день весеннего равноденствия. Мажанна – символ суровой зимней погоды, болезней и голода. Если сжечь её чучело, можно отпугнуть несчастья. Для верности его ещё можно утопить в реке.

[гостья праздника]:

«Я прощаюсь с зимой с огромной благодарностью, потому что она была прекрасной. Такой мы не видели уже много лет. Но поскольку она уже начала утомлять, мы с благодарностью позволяем ей уснуть. А, когда приходит весна, наступает время возрождения, новых идей, энтузиазма и здоровья. Пусть всё это будет даровано людям во всём мире». [гость праздника]:

«Сжигание чучела означает, что мы прощаемся с холодной зимой и приветствуем любовь, мир, зелёные деревья и так далее. Рождаются новая жизнь и новые начинания».

Польская Мажанна – это восточнославянский мифический персонаж, также известный как Марена. Она символизирует смерть и воскресение природы. Сжигать чучело зимы принято во многих славянских культурах.

Короткая ссылка на эту страницу: