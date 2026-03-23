Иран атаковал Израиль ракетой с кассетной боевой частью

В небе над Израилем в ночь на понедельник заметили как минимум одну иранскую кассетную ракету, из которой в полёте отделились более мелкие боеприпасы. Кадры Reuters сняты в Тель-Авиве, Иерусалиме и Хевроне на Западном берегу.

Пока нет данных о том, был это успешный перехват или падение самой ракеты либо её фрагментов. Reuters отмечает, что речь шла как минимум об одной иранской ракете с кассетной боевой частью.

Эта атака стала продолжением ударов по югу Израиля, которые Иран проводил в выходные. В ночь на 22 марта иранские баллистические ракеты попали по городам Арад и Димон. Пострадало более 35 человек, в том числе 18 детей. Израильские военные признали, что перехватить эти ракеты не удалось.

Оба удара пришлись по районам, которые находятся недалеко от военных объектов на юге Израиля.

После этих атак израильская армия заявила об ударах по Тегерану. Одновременно Иран пригрозил атаками на энергетические и водные объекты соседних стран Персидского залива, если США выполнят угрозу удара по иранской электросети.

На ливанском направлении за выходные также произошло новое обострение. 22 марта Израиль нанёс удар по важному мосту на юге Ливана и приказал ускорить снос домов в приграничных деревнях, а также уничтожение мостов через реку Литани. По его данным, их использует «Хезболла».

Кроме того, Израиль расширил удары по объектам в Бейруте. Боевые действия между сторонами продолжают усиливаться на фоне операции США и Израиля против Ирана.

