Порка перед Пасхой: как сальвадорцам помогают очиститься от грехов

Поркой началась Пасхальная неделя в городке Техистепек в Сальвадоре. После утренней церковной службы на улицу выбежали тальчигины. Это мужчины, одетые в костюм дьявола.

Их задача – бить людей плетьми, чтобы помочь очиститься от грехов, накопленных за год. За этим сюда приезжают со всех уголков страны и даже из-за границы.

[Сэм, турист из США]:

«Никогда ничего подобного не видел. Это уникально. Очень уникальная и замечательная традиция этого города».

Многие охотно позволяют себя стегать. Возможно, для того, чтобы лишний раз напомнить себе, что за плохие поступки обязательно наступит расплата.

[Байрон Аларкон, тальчигин]:

«Это прекрасная традиция. Это немного болезненно, но это нечто уникальное, что можно встретить только в нашей стране. Что может быть лучше, чем приехать сюда и испытать это на себе?»

Впрочем, господство нечистой силы длится недолго. В конце концов появляется Иисус и усмиряет всех дьяволов. Так что обычай символизирует победу добра над злом.

В этом году католическая Пасха выпадает на 5 апреля. Праздник посвящён воскресению Иисуса Христа.

