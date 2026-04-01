Порка перед Пасхой: как сальвадорцам помогают очиститься от грехов

Дата загрузки: 2026-04-08
Поркой началась Пасхальная неделя в городке Техистепек в Сальвадоре. После утренней церковной службы на улицу выбежали тальчигины. Это мужчины, одетые в костюм дьявола.
Их задача – бить людей плетьми, чтобы помочь очиститься от грехов, накопленных за год. За этим сюда приезжают со всех уголков страны и даже из-за границы.
[Сэм, турист из США]:
«Никогда ничего подобного не видел. Это уникально. Очень уникальная и замечательная традиция этого города».
Многие охотно позволяют себя стегать. Возможно, для того, чтобы лишний раз напомнить себе, что за плохие поступки обязательно наступит расплата.
[Байрон Аларкон, тальчигин]:
«Это прекрасная традиция. Это немного болезненно, но это нечто уникальное, что можно встретить только в нашей стране. Что может быть лучше, чем приехать сюда и испытать это на себе?»
Впрочем, господство нечистой силы длится недолго. В конце концов появляется Иисус и усмиряет всех дьяволов. Так что обычай символизирует победу добра над злом.
В этом году католическая Пасха выпадает на 5 апреля. Праздник посвящён воскресению Иисуса Христа.
Короткая ссылка на эту страницу: