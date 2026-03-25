США могут перебросить тысячи военнослужащих на Ближний Восток

Пентагон, возможно, направит на Ближний Восток тысячи солдат элитной 82-й воздушно-десантной дивизии армии США, дислоцированной в Северной Каролине. Об этом журналистам сообщили два источника, знакомые с ситуацией.

Этот шаг может расширить возможности США и значительно повысить ставки в военной операции, которая продолжается четвёртую неделю, потрясая мировые рынки.

Между тем, президент США Дональд Трамп во вторник сообщил о возможной сделке с Ираном по прекращению войны.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Сейчас мы ведём переговоры. Они делают это вместе с Марко Рубио и Джей Ди Вэнсом. У нас есть несколько человек, которые этим занимаются. И, могу сказать вам: другая сторона хотела бы заключить сделку».

Тегеран отрицает, что такие переговоры состоялись. В частности об этом заявил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф. Во вторник Иран направил в сторону Израиля десятки ракет. Корпус стражей исламской революции заявил, что нанёс удары по нескольким израильским городам, включая Димону и Тель-Авив, а также по ряду американских целей.

Между тем, Дональд Трамп заявил, что Иран пошёл на крупную уступку США в энергетической сфере, назвав это позитивным событием, но не уточнил подробностей.

По словам Трампа, подарок связан с Ормузским проливом – нефтяным транзитным путём.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Они сделали нам подарок. И подарок прибыл сегодня, и это был очень большой подарок, стоящий огромной суммы денег».

Между тем энергетический кризис, связанный с нехваткой нефти, продолжает нарастать. Так, президент Филиппин объявил чрезвычайное положение в энергетической сфере в связи с конфликтом на Ближнем Востоке, поскольку страна импортирует из региона почти всю свою сырую нефть.

А Япония начнёт высвобождение своих национальных нефтяных резервов для компенсации потерь поставок с Ближнего Востока.

Мировые цены на нефть подскочили до самого высокого уровня с 2022 года.

