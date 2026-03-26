В Чили разворачивается борьба за один из самых ценных ресурсов – воду

В центре Чили разворачивается тихая борьба за один из самых ценных ресурсов страны – воду. Регион..

Регион Вальпараисо, где выращивают авокадо, пережил почти два десятилетия «мегазасухи». Исследование Европейского союза геофизических наук показало, что в период с 2010 по 20-й год центральные речные бассейны испытывали наибольший дефицит воды в стране. Он был вызван сокращением количества осадков и резким ростом сельскохозяйственного спроса.

На этот регион приходится до 70% всего урожая авокадо в Чили. При этом только в 2025 чилийцы в среднем потребляли почти по девять килограммов авокадо на человека в год.

Но по мере расширения плантаций авокадо на склонах холмов усиливаются и споры об использовании воды. Фермеры отвергают утверждения о том, что эта культура очень водозатратная.

[Кристиан Веласкес, фермер]:

«Авокадо, вопреки распространённому мнению, – это культура, которая очень эффективно использует воду».

Не все разделяют эту точку зрения.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Данило Агирре, пастух]:

«Здесь глубокие колодцы роют богатые фермеры для выращивания авокадо. Они владельцы воды».

Местные чиновники отмечают, что вину нельзя возлагать только на сельское хозяйство.

[Вероника Россат, мэр города Хихуэлас]:

«О добыче полезных ископаемых никогда не следует забывать, потому что о ней никогда не говорят. Всегда говорят о крупных сельскохозяйственных бизнесменах».

А цветоводы говорят, что для них ситуация уже стала критической.

[Рафаэль Пачеко, цветовод]:

«Это уже похоже на трагическую поэзию. Для фермера это очень печально, когда он видит свои посевы, но не может их вырастить».

Власти Чили делают ставку на долгосрочные решения для выхода из засухи. Основные меры – строительство опреснительных установок на побережье и развитие систем повторного использования воды.

Короткая ссылка на эту страницу: