В Амстердаме студенты учатся под живую классическую музыку

Живые концерты классической музыки проходят в зале «Консертгебау» в Амстердаме. Но зрители здесь не совсем обычные. Это студенты, которые готовятся к экзаменам и пишут дипломные работы прямо во время выступлений.

Пока они сидят с ноутбуками и книгами, музыканты выступают на сцене.

Такой формат предполагает, что музыка становится фоном и помогает сосредоточиться.

Подобные выступления начали проводить во время пандемии COVID-19. Инициатором стала молодёжная ассоциация концертного зала. С тех пор формат сохраняет популярность.

На концертах исполняют классические произведения Генделя, Шуберта и других композиторов.

Билет стоит 2,5 евро. Посетителям доступен бесплатный Wi-Fi.

Некоторые зрители отмечают, что не каждому удаётся сосредоточиться, слушая такую музыку.

[Бас Блум, зритель]:

«Это не универсальное решение для всех. Думаю, музыка на фоне может успокаивать, потому что помогает войти в состояние потока. Когда вы в этом состоянии, можно работать очень долго и быть очень продуктивным».

Генеральный директор зала говорит, что проект помогает привлечь молодую аудиторию.

[Симон Рейнинк, генеральный директор «Консертгебау»]:

«Это один из способов заинтересовать молодежь, открыть для неё «Консертгебау». Мы надеемся, что им понравится, и они вернутся».

Многие студенты отмечают, что смена обстановки и спокойная музыка помогают им лучше сосредоточиться и делают процесс обучения более приятным.

