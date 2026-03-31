ФБР: напавшего на синагогу в Мичигане вдохновила «Хезболла»

Нападение на крупнейшую синагогу в Мичигане около трёх недель назад было терактом, совершённым под влиянием идеологии «Хезболлы». Об этом сообщило ФБР в понедельник.

41-летний Айман Газали, родившийся в Ливане и получивший американское гражданство в 2016 году, во время нападения 12 марта покончил с собой.

Сначала он протаранил на своем грузовике вход в вестибюль синагоги «Темпл Исраэль» и проехал по коридору, сбив одного охранника. После этого между водителем и сотрудниками службы безопасности началась перестрелка. В итоге нападавшего нашли мёртвым.

В момент нападения в синагоге находилось около 140 детей, посещавших детский сад. Никто из них не пострадал.

Предполагается, что Газали поддерживал «Хезболлу» – ливанскую военизированную группировку, которую поддерживает Иран. Об этом сообщила Дженнифер Руньян – специальный агент, возглавляющий Детройтское отделение Федерального бюро расследований.

[Дженнифер Руньян, глава ФБР Детройта]:

«Анализ его онлайн-активности с января 2026 года выявил постоянную историю поисковых запросов по новостным каналам «Хезболлы», иранским новостным каналам и видеороликам о выкриках и стрельбе».

Был ли он сам членом «Хезболлы», подтвердить не удалось. За день до нападения на синагогу Газали опубликовал в социальных сетях фотографии верховного лидера Ирана Али Хаменеи, убитого в результате американо-израильских ударов. Также он написал своей сестре, что собирается совершить теракт.

Позже, после нападения полиция нашла в его багажнике много взрывчатых веществ.

В последние годы в США резко возросло количество антисемитских инцидентов. По данным ФБР, на них приходится две трети среди 5300 преступлений, совершённых на почве религиозной ненависти с февраля 2024 года.

