Тайский Чиангмай окутал густой смог

Тайский мегаполис Чиангмай окутан смогом и сейчас числится одним из самых загрязнённых городов в мире.
Дата загрузки: 2026-04-08
Тайский мегаполис Чиангмай окутан смогом и сейчас числится одним из самых загрязнённых городов в мире.
Это вызывает беспокойство у местных жителей и туристов.
[местный житель]:
«Беспокоюсь о том, как нам жить дальше с таким воздухом. Я очень переживаю. Мы не знаем, будут ли власти что-то предпринимать. Пока мы можем только заботиться о себе сами».
По данным местным СМИ, смог окутал город в результате лесных пожаров в северных районах, и это наносит ущерб экономике и туризму.
[Самир Патель, турист из Индии]:
«В Индии это тоже большая проблема в районе Дели. И, похоже, загрязнение воздуха никуда не денется, это глобальная проблема. Надеюсь, ситуация улучшится, потому что от этого страдают много детей».
[местная жительница]:
«У меня стало плохо со здоровьем. Обычно ночью во сне я не кашляю, а сейчас кашляю. Я не могу открыть окна. Включаю кондиционер, но воздух не кажется свежим. Такой воздух действительно вызывает беспокойство. Мне очень страшно».
Чиангмай расположен среди гор в 700 километрах от столицы Бангкока. Это культурная столица севера Таиланда и второй по величине город страны.
