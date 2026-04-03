Куба объявила о решении помиловать 2010 заключённых

Куба объявила, что помилует 2010 заключённых. Решение принято на фоне сильного давления США на Гавану. Однако кубинские власти не упоминают о переговорах с Вашингтоном. По их словам, амнистия заключённых – обычная для Кубы практика в Пасхальную неделю.

[Рей Гомес, ведущий гостелевидения Кубы]:

«Этот гуманитарный и суверенный жест основан на тщательном анализе характера совершённых заключёнными преступлений. Учтено их хорошее поведение в тюрьме и то, что они отбыли значительную часть срока наказания, а также состояние их здоровья. Таким образом, в числе освобождённых есть молодые люди, женщины, взрослые старше 60 лет».

Объявление о помиловании прозвучало вскоре после того, как Дональд Трамп ослабил нефтяную блокаду Кубы, дав разрешение российскому танкеру доставить нефть на остров, страдающий от топливного кризиса.

При этом кубинские власти не уточняют, за какие преступления осуждены помилованные и есть ли среди них участники антиправительственных протестов. Традиционно Куба отрицает, что в её тюрьмах сидят политзаключённые. Но по данным активистов, их более 1200. Также власти не сообщают о сроках освобождения амнистированных.

Это уже второе помилование за год. В марте Куба отпустила из тюрем 51 человека в знак уважения к Ватикану, который часто выступает посредником в переговорах между Гаваной и Вашингтоном.

Это также пятое помилование с 2011 года. В целом, по официальным данным, власти помиловали более 11 000 заключённых.

Короткая ссылка на эту страницу: