В понедельник Ливан объявил о частичном прекращении огня между «Хезболлой» и Израилем. При этом посольство Ливана..

Ливан объявил о частичном прекращении огня между Израилем и «Хезболлой»

В понедельник Ливан объявил о частичном прекращении огня между «Хезболлой» и Израилем.

При этом посольство Ливана в Вашингтоне заявило, что соглашение не положит конец конфликту в стране. Оно призвало Израиль прекратить удары по Бейруту и его пригородам. В ответ «Хезболла» должна прекратить атаки по израильской территории.

Впрочем, боевые действия продолжились. Во вторник Израиль заявил, что перехватил две ракеты, выпущенные по северу страны.

Тем временем, президент Дональд Трамп сказал в понедельник, что «Хезболла», общаясь с ним через посредников, пообещала не нападать на Израиль.

Это первый случай, когда президент США вступил в диалог с группировкой, которую Вашингтон считает террористической.

Трамп также сказал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился отвести войска, которые готовили к нападению на Бейрут.

При этом сам Нетаньяху заявил, что израильские операции на юге Ливана будут продолжаться, а армия будет продвигаться вглубь региона.

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Один из представителей «Хезболлы» заявил, что группировка поддержит полное прекращение огня, но только если Израиль выведет свои войска.

Ливан же заявил, что будет добиваться расширения соглашения во время переговоров в Вашингтоне. В ближайшие дни дипломаты попробуют снова договориться о прекращении трёхмесячной войны.

Война между Израилем и «Хезболлой» вспыхнула 2 марта как часть более широкого конфликта. Иран требует прекращения израильских атак в Ливане и называет это условием любой сделки по прекращению войны с США. Вашингтон настаивает на том, что эти два конфликта не связаны.

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