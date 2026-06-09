Очистка Сены и соцсети подпитывают интерес к рыбалке в Париже

Париж ещё просыпается, а Жером уже рыбачит на канале Сен-Мартен. Это место привлекает десятки городских рыбаков...

Париж ещё просыпается, а Жером уже рыбачит на канале Сен-Мартен. Это место привлекает десятки городских рыбаков. В основном они придерживаются принципа «поймал-отпусти». Для большинства уличная рыбалка – это просто активный отдых.

[Жером Денорм, рыбак]:

«Главное – это возможность передвигаться и открывать для себя новые места».

Рыбаков можно увидеть по всему Парижу, даже рядом с такими достопримечательностями, как мост Александра III, Эйфелева башня и собор Парижской богоматери. Причём рыбалкой увлекаются и подростки.

[Мариен Риббе, рыбак]:

«Сейчас (молодые) люди хотят время от времени воссоединяться с природой, и это помогает им отвлечься от телефонов. Так что приятно провести выходной у воды, на рыбалке».

Интерес к уличной рыбалке подогревают и соцсети. Молодые рыболовы выкладывают видео и фотографии с уловом.

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[Мариен Риббе, рыбак]:

«Когда публикуешь что-то в соцсетях, люди думают: «Ого, он поймал такую большую рыбу, я тоже хочу». И сразу идут на рыбалку. Я тоже так делаю: если узнаю, что где-то клюёт, сразу иду туда. Это круто, и цель – меньше времени проводить в интернете».

Это хобби на руку рыболовным магазинам.

[Жан-Батист Грильон, владелец магазина]:

«Доходы росли ещё до пандемии. А потом, ковид ещё немного подтолкнул людей к активному отдыху. Тем, кто был в изоляции, требовался свежий воздух. И молодым людям надо было выйти из дома на улицу и заняться чем-то на свежем воздухе. Это дало импульс торговле, и тенденция сохраняется».

В Пуасси, западном пригороде Парижа, предлагают лодочную экскурсию по Сене, во время которой можно порыбачить. Судно оснащено оборудованием, позволяющим увидеть подводный мир на экране.

Такой способ рыбалки некоторые критикуют. Рыбаки старой закалки утверждают, что это лишает рыбалку традиционной сути – терпения и элемента неожиданности. Но организаторы таких экскурсий придерживаются иного мнения.

[Лео Леливр, организатор экскурсий]:

«Мы ловим больше рыбы, и некоторые считают это обманом. Но я понимаю так, что у каждого своя точка зрения. В любом случае, мы рады предложить нашим клиентам провести день, наблюдая за жизнью подводного мира. Видеть всех этих рыб, плавающих повсюду и следующих за приманкой, – настоящий выброс адреналина, волшебство».

Сейчас в Сене обитает около 40 видов рыбы, включая сома, радужную форель и карпа. При этом в 70-х годах прошлого века насчитывалось только три вида. Изменение ситуации власти Парижа объясняют тем, что мэрия приложила много усилий для очистки реки.

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