Экс-президент УЕФА Платини подал иски против ФИФА и Джанни Инфантино

Бывший президент УЕФА Мишель Платини начал во Франции гражданское и уголовное разбирательство в отношении ФИФА и..

Бывший президент УЕФА Мишель Платини начал во Франции гражданское и уголовное разбирательство в отношении ФИФА и её нынешнего президента Джанни Инфантино. Он заявил, что коррупционные обвинения 2015 года в отношении него положили конец его кампании по избранию главой мирового футбола.

В уголовной жалобе, поданной в Париже, самого Инфантино, а также бывшего директора юридического департамента ФИФА Марко Виллигера и бывшего председателя аудиторского комитета организации Доменико Скала обвиняют в злоупотреблении полномочиями и торговле влиянием.

Параллельно Платини подал гражданский иск против ФИФА. Он требует полного финансового возмещения ущерба, утверждая, что более десяти лет назад внутри организации предпринимались действия, направленные на срыв его избрания президентом.

В 2015 году Платини отстранили от футбольной деятельности после того, как стало известно о выплате ему около 2,5 миллиона долларов от ФИФА, одобренной бывшим президентом организации Зеппом Блаттером. Из-за этого он лишился возможности участвовать в выборах главы ФИФА, которые в 2016 году выиграл Джанни Инфантино.

Новые иски Платини подал спустя год после того, как Федеральный уголовный апелляционный суд Швейцарии окончательно оправдал его по обвинениям в мошенничестве и подделке документов.

Ранее ФИФА отвергала любые обвинения в нарушениях при рассмотрении дела 2015 года.

Короткая ссылка на эту страницу: