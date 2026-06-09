После лесных пожаров австралийка строит дом из старых шин и бутылок

Жительница австралийского штата Виктория Ди-Энн Келли начала строительство нового дома после того, как её жильё в..
Дата загрузки: 2026-06-10
Жительница австралийского штата Виктория Ди-Энн Келли начала строительство нового дома после того, как её жильё в 2024 году уничтожил лесной пожар. В работе участвуют 35 волонтёров из разных регионов Австралии.
Дом возводят по технологии Earthship. Для строительства используют старые автомобильные покрышки, заполненные землёй, а также переработанные бутылки и алюминиевые банки. Завершить работу планируют примерно за три месяца. Стоимость проекта сопоставима со строительством обычного дома.
[Ди-Энн Келли, домовладелица]:
«Пожар распространился очень быстро, стремительно, и нам повезло, что никто не погиб».
В стены дома встроят более 350 использованных покрышек, которые в противном случае оказались бы на свалке.
[Ди-Энн Келли, домовладелица]:
«Это долгие и тяжёлые дни, поэтому меня поразила полная самоотдача людей».
Технология помогает повысить устойчивость жилья к природным катаклизмам.
[Мартин Френи, строитель]:
«Из-за особенностей конструкции дом окружён большим количеством земли, а это идеальный барьер, который помогает защитить жильё от огня».
Волонтёры самостоятельно готовят смесь из глины и грунта для отделки стен.
[Шевон Бакер, волонтёр]:
«Думаю, многие приехали сюда по разным причинам. Но именно местное сообщество оказалось самой прекрасной, исцеляющей и удивительной частью этого опыта».
Келли надеется, что её пример поможет другим жителям региона не бояться восстанавливать жильё в районах, которые периодически страдают от лесных пожаров.
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