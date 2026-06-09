Жительница австралийского штата Виктория Ди-Энн Келли начала строительство нового дома после того, как её жильё в..

После лесных пожаров австралийка строит дом из старых шин и бутылок

Жительница австралийского штата Виктория Ди-Энн Келли начала строительство нового дома после того, как её жильё в 2024 году уничтожил лесной пожар. В работе участвуют 35 волонтёров из разных регионов Австралии.

Дом возводят по технологии Earthship. Для строительства используют старые автомобильные покрышки, заполненные землёй, а также переработанные бутылки и алюминиевые банки. Завершить работу планируют примерно за три месяца. Стоимость проекта сопоставима со строительством обычного дома.

[Ди-Энн Келли, домовладелица]:

«Пожар распространился очень быстро, стремительно, и нам повезло, что никто не погиб».

В стены дома встроят более 350 использованных покрышек, которые в противном случае оказались бы на свалке.

[Ди-Энн Келли, домовладелица]:

«Это долгие и тяжёлые дни, поэтому меня поразила полная самоотдача людей».

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Технология помогает повысить устойчивость жилья к природным катаклизмам.

[Мартин Френи, строитель]:

«Из-за особенностей конструкции дом окружён большим количеством земли, а это идеальный барьер, который помогает защитить жильё от огня».

Волонтёры самостоятельно готовят смесь из глины и грунта для отделки стен.

[Шевон Бакер, волонтёр]:

«Думаю, многие приехали сюда по разным причинам. Но именно местное сообщество оказалось самой прекрасной, исцеляющей и удивительной частью этого опыта».

Келли надеется, что её пример поможет другим жителям региона не бояться восстанавливать жильё в районах, которые периодически страдают от лесных пожаров.

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