Кафе с муравьями открылось в Бангкоке

Муравьиное кафе

Бангкок, Таиланд

В столице Таиланда открылось первое в стране кафе, полностью посвящённое муравьям. Внутри установлены стеклянные террариумы и прозрачные трубы, через которые посетители могут наблюдать за жизнью насекомых, обычно скрытой под землёй.

Владелец заведения занимается разведением муравьёв почти двадцать лет. В его кафе представлены разные виды со всего мира. Среди них – муравьи-листорезы, австралийские гигантские муравьи-бульдоги, африканские муравьи-жнецы и медовые муравьи, которые запасают пищу в собственном брюхе.

[Карн Ромьясай, владелец кафе]:

«Колонии муравьёв растут очень долго. За годы я содержал множество видов, и в итоге это превратилось в огромную империю. Когда друзья или посетители приходили посмотреть на них, они удивлялись размерам колонии, потому что обычно не видят того, что происходит под землёй. Именно тогда я решил открыть это кафе, чтобы любой желающий мог увидеть муравьёв».

Одним из главных экспонатов стала живая муравьиная королева из южного Таиланда. По словам владельца, в природе она пропустила единственную возможность спаривания и поэтому не смогла создать собственную колонию. Карн говорит, что она может прожить до 30 лет.

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[Карн Ромьясай, владелец кафе]:

«В дикой природе эта королева уже погибла бы, потому что у неё нет армии рабочих муравьёв, которые могли бы о ней заботиться. Здесь мы можем ухаживать за ней столько, сколько позволит её продолжительность жизни. Люди и дети могут увидеть самую большую муравьиную королеву Таиланда. Обычно это очень редкое зрелище».

Кафе регулярно посещают как постоянные гости, так и новые посетители. Многие приходят не только из любопытства, но и ради спокойной атмосферы.

[Васин Лаобандит, посетитель]:

«Мне нравится муравьиное общество, потому что у каждого есть своя работа и все трудятся. Это напоминает идеальное общество, в котором мне хотелось бы жить, поэтому я люблю наблюдать за ними».

В кафе также можно приобрести наборы для домашнего содержания муравьёв и познакомить детей с устройством жизни колоний.

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