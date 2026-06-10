Скейтбординг без границ: австралийцы с инвалидностью покоряют скейт-парк

На скейт-площадке в австралийском Голд-Косте люди с инвалидностью пробуют себя в скейтбординге. Для занятий используют специальные..
Дата загрузки: 2026-06-11
На скейт-площадке в австралийском Голд-Косте люди с инвалидностью пробуют себя в скейтбординге. Для занятий используют специальные рамы на колёсах с ремнями безопасности и фиксаторами для ног, которые помогают уверенно передвигаться по парку.
Одна из участниц программы – Бобби Уэлч. Из-за редкого генетического заболевания ей нужна инвалидная коляска, однако это не мешает ей осваивать новые виды активности.
[Мари Уэлч, мать Бобби Уэлч]:
«Она всегда готова пробовать что угодно».
За восемь лет через программу адаптивного скейтбординга прошли сотни людей с инвалидностью. Одним из инициаторов проекта стал профессиональный скейтбордист Джесси Нунан.
[Джесси Нунан, тренер по скейтбордингу]:
«Я тренировал нескольких мальчиков, когда в парк приехала их сестра в инвалидной коляске. Мне хотелось включить её в занятие. Тогда я закрепил скейтборд под её ходунками, и она сразу смогла кататься».
По словам участников и их семей, занятия помогают не только заниматься спортом, но и находить новых друзей и общение.
[Мари Уэлч, мать Бобби Уэлч]:
«Это подарило ей новую жизнь. У них появились друзья среди помощников и других людей с инвалидностью».
Организаторы программы отмечают, что для многих участников скейтбординг становится первым опытом экстремального спорта и помогает почувствовать больше самостоятельности.
[Джесси Нунан, тренер по скейтбордингу]:
«Это меняет жизнь людей. Даёт им позитивный настрой, невероятное чувство адреналина, которого они раньше никогда не испытывали. Это открывает для них целый мир возможностей».
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