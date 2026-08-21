Этот папирус – древний и хрупкий артефакт. Обращаться с ним надо предельно осторожно. Этому можно обучится..

Восстанавливать и сохранять древние тексты на папирусе учат в Мичиганском университете в США

Этот папирус – древний и хрупкий артефакт. Обращаться с ним надо предельно осторожно. Этому можно обучится на престижных курсах в Мичиганском университете в США. Он принимает учёных со всего мира. [Марика Кей, сотрудница Мичиганского университета]:«В аспирантуре по специальности «Реставрация произведений искусства» вообще не изучают папирус. Поэтому цель курса – научить людей без опыта работать с папирусом. Он отличается от любого другого материала, который встречается в коллекциях. Это не бумага, не пергамент. Это совсем другой материал, с которым учёные могут познакомиться, потом вернуться домой и чувствовать себя увереннее в работе со своими коллекциями».

В школе в Анн-Арборе хранится Мичиганская коллекция папирологии, которая охватывает тексты и документы с 1000 года до нашей эры по 1000 год нашей эры. Часть экспонатов приобрели на распродажах древностей, а часть была найдена во время университетских экспедиций в Египет в первой половине прошлого века.

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Коллекция так обширна, что её пока не изучили полностью. В неё входят фрагменты гомеровских эпосов «Одиссея» и «Илиада», сочинения философа Эпикура и старейшая из известных копий посланий Павла.

[Джулиано Сидро, куратор коллекции]:«Это исключительная находка. Это одна из самых ранних христианских рукописей, существующих сейчас. Это самый ранний из доступных нам фрагментов текста, который Павел написал или продиктовал писарю».

Конечно, чтобы понять смысл всех этих документов, нужно уметь расшифровывать древние языки, включая арабский, древнегреческий и латынь.

На курсах студентов знакомят с методами сохранения и обработки папируса, а также учат правильному уходу за такими экспонатами и практикам документирования.

[Арзак Мохамед, студентка]:«Сохраняя эту информацию, можно передать знания следующему поколению. Это значит – быть свидетелями истории».

Студенты курсов обмениваются идеями, помогают друг другу в обучении и избавляются от страха перед работой с папирусами.

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