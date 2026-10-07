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Кадры первой реконструкции битвы при Гастингсе восстановили в Великобритании

Кадры первой реконструкции битвы при Гастингсе восстановили в Великобритании

Цветную плёнку с первой реконструкции битвы при Гастингсе восстановили в Великобритании. Кадры сняли в 1966 году,..

Дата загрузки: 2026-10-07

Кадры первой реконструкции битвы при Гастингсе восстановили в Великобритании

Цветную плёнку с первой реконструкции битвы при Гастингсе восстановили в Великобритании. Кадры сняли в 1966 году, когда отмечали 900-летие сражения.

Видео записал местный житель Алан Вуттон. Городской совет пригласил его запечатлеть праздничные мероприятия.

Участники реконструкции тогда впервые воссоздали сражение на месте, где оно произошло в 1066 году.

После этого реконструкция стала ежегодной традицией.

[Джеймс Уиткомб, управляющий аббатством Баттл]:
«Очень интересно иметь эти кадры и сравнивать их с тем, как мы проводим реконструкцию сегодня. Есть довольно большие различия: и в исторической точности, которую мы обеспечиваем сегодня, и в вопросах здоровья и безопасности».

С тех пор постановки стали гораздо более масштабными и детальными. В них ежегодно участвуют сотни человек, которые воссоздают лагеря норманнов и саксов.

[Джеймс Уиткомб, управляющий аббатством Баттл]:
«Это отличный способ оживить историю. Это не просто что-то в учебнике, это происходит прямо перед вами».

Битва при Гастингсе состоялась 14 октября 1066 года. Победа нормандского герцога Вильгельма привела к завоеванию Англии.

[Джеймс Уиткомб, управляющий аббатством Баттл]:
«Это действительно поворотный момент не только в истории Англии, но и в истории Британских островов и всей Европы».

60-я ежегодная реконструкция битвы при Гастингсе пройдёт 10 и 11 октября в аббатстве Баттл.

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