Кадры первой реконструкции битвы при Гастингсе восстановили в Великобритании

Цветную плёнку с первой реконструкции битвы при Гастингсе восстановили в Великобритании. Кадры сняли в 1966 году,..
Дата загрузки: 2026-10-07
Цветную плёнку с первой реконструкции битвы при Гастингсе восстановили в Великобритании. Кадры сняли в 1966 году, когда отмечали 900-летие сражения.
Видео записал местный житель Алан Вуттон. Городской совет пригласил его запечатлеть праздничные мероприятия.
Участники реконструкции тогда впервые воссоздали сражение на месте, где оно произошло в 1066 году.
После этого реконструкция стала ежегодной традицией.
[Джеймс Уиткомб, управляющий аббатством Баттл]:
«Очень интересно иметь эти кадры и сравнивать их с тем, как мы проводим реконструкцию сегодня. Есть довольно большие различия: и в исторической точности, которую мы обеспечиваем сегодня, и в вопросах здоровья и безопасности».
С тех пор постановки стали гораздо более масштабными и детальными. В них ежегодно участвуют сотни человек, которые воссоздают лагеря норманнов и саксов.
[Джеймс Уиткомб, управляющий аббатством Баттл]:
«Это отличный способ оживить историю. Это не просто что-то в учебнике, это происходит прямо перед вами».
Битва при Гастингсе состоялась 14 октября 1066 года. Победа нормандского герцога Вильгельма привела к завоеванию Англии.
[Джеймс Уиткомб, управляющий аббатством Баттл]:
«Это действительно поворотный момент не только в истории Англии, но и в истории Британских островов и всей Европы».
60-я ежегодная реконструкция битвы при Гастингсе пройдёт 10 и 11 октября в аббатстве Баттл.
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