Как в Чили спасали бродячую собаку из разлившейся реки Мапочо

В столице Чили спасали бездомного пса, который оказался посреди разлившейся реки Мапочо. Несколько часов за его..
Дата загрузки: 2026-10-08
В столице Чили спасали бездомного пса, который оказался посреди разлившейся реки Мапочо. Несколько часов за его судьбой в прямом эфире следили зрители местных телеканалов.
Река вышла из берегов из-за сильных дождей. Собака по кличке Морочо оказалась отрезанной от суши. Когда люди попытались вытащить пса, он испугался и побежал, а потом забрался на бетонную конструкцию.
Спасением животного занялись пожарные, муниципальные работники и сотрудники спецподразделения чилийской полиции. Операция длилась несколько часов. Спасатели пять раз пытались вызволить пса из реки, но безуспешно. В итоге собаку подхватило потоком и стало уносить, однако она сумела выбраться самостоятельно.
[Родриго, очевидец]:
«Это малыш Морочо. Он живёт там, внизу, под мостом, где работает моя сестра. Там и обитает Морочо. Вот он!»
Собаку осмотрели ветеринары. Она получила небольшие травмы, но в целом всё хорошо. Теперь псу ищут хозяина, который смог бы забрать его с улицы.
История получила большую огласку, потому что спасение Морочо транслировали сразу несколько телеканалов.
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