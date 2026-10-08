В столице Чили спасали бездомного пса, который оказался посреди разлившейся реки Мапочо. Несколько часов за его..

Как в Чили спасали бродячую собаку из разлившейся реки Мапочо

В столице Чили спасали бездомного пса, который оказался посреди разлившейся реки Мапочо. Несколько часов за его судьбой в прямом эфире следили зрители местных телеканалов.

Река вышла из берегов из-за сильных дождей. Собака по кличке Морочо оказалась отрезанной от суши. Когда люди попытались вытащить пса, он испугался и побежал, а потом забрался на бетонную конструкцию.

Спасением животного занялись пожарные, муниципальные работники и сотрудники спецподразделения чилийской полиции. Операция длилась несколько часов. Спасатели пять раз пытались вызволить пса из реки, но безуспешно. В итоге собаку подхватило потоком и стало уносить, однако она сумела выбраться самостоятельно.

[Родриго, очевидец]:

«Это малыш Морочо. Он живёт там, внизу, под мостом, где работает моя сестра. Там и обитает Морочо. Вот он!» Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Собаку осмотрели ветеринары. Она получила небольшие травмы, но в целом всё хорошо. Теперь псу ищут хозяина, который смог бы забрать его с улицы.

История получила большую огласку, потому что спасение Морочо транслировали сразу несколько телеканалов.

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