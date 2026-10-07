Физик Франсис Халзен получил Нобелевскую премию за исследование «частиц-призраков»

Бельгийско-американский физик Франсис Халзен получил Нобелевскую премию по физике за создание обсерватории IceCube. Она находится подо..

Бельгийско-американский физик Франсис Халзен получил Нобелевскую премию по физике за создание обсерватории IceCube. Она находится подо льдом Антарктиды и улавливает нейтрино, прилетающие из космоса.

Нейтрино иногда называют «частицами-призраками». Они очень редко взаимодействуют с другими частицами и могут проходить сквозь Землю и человеческое тело практически бесследно.

Обсерватория помогает выявить нейтрино с особо сильной энергией. Учёные пытаются связать их с мощными космическими событиями: взрывами звёзд, всплесками гамма-излучения, а также процессами с участием чёрных дыр и нейтронных звёзд.

[Ева Ульссон, член Нобелевского комитета по физике] «Особенность именно этой обсерватории IceCube в том, что она может обнаруживать особые нейтрино с очень высокой энергией. Мы открываем дверь к новой информации о далёких галактиках, а также к пониманию того, что происходит, когда взрываются звёзды».

Идею использовать лёд Южного полюса для регистрации нейтрино Халзен впервые представил в 1988 году. Строительство IceCube завершили в 2011-м.

Обсерватория занимает около кубического километра льда. Более пяти тысяч датчиков установлены на глубине до 2,5 километров. Они регистрируют вспышки света, которые возникают при редких столкновениях нейтрино с частицами во льду.

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[Франсис Халзен, лауреат Нобелевской премии по физике]:

«Когда мы увидели первые изображения нейтрино, зарегистрированные в рамках нашего исследовательского проекта, который в итоге привёл к созданию IceCube, мы наконец убедились, что лёд действительно позволяет их регистрировать. Это было самое сильное волнение, которое я когда-либо испытывал в связи с этим проектом. Это было просто невероятно».

Обсерваторию рассматривают как основу нового направления астрономии. Учёные планируют расширять сеть нейтринных детекторов и использовать для таких наблюдений не только лёд, но и воду.

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