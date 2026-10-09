Польская полиция проверяет, связаны ли три недавних инцидента в школах с интернет-челленджем, побуждающим к насилию. За..

В Польше проверяют связь нападений на школы с интернет-челленджем

Польская полиция проверяет, связаны ли три недавних инцидента в школах с интернет-челленджем, побуждающим к насилию. За последние два дня нападения и попытки нападения произошли в учебных заведениях Мазовецкого воеводства в центральной Польше.

8 октября 15-летний бывший ученик напал на сотрудников начальной школы в деревне Лещидул-Новины к северо-востоку от Варшавы. 37-летняя сотрудница школы погибла. Директор и учитель получили ранения, когда пытались остановить подростка.

[Катаржина Кухарская, заместитель инспектора полиции]:

«Мы сейчас выясняем, связаны ли между собой эти инциденты. В частности, в Остроленке, в Серпце и сегодняшний случай здесь, в Вышкувском повете. Мы не исключаем такой связи, но пока не можем её подтвердить».

7 октября в Остроленке 19-летний учащийся ранил девять человек, а также нанёс увечья себе. В Серпце полиция задержала 17-летнего подростка по подозрению в подготовке нападения.

Премьер-министр Польши Дональд Туск провёл экстренное совещание с министрами и распорядился, чтобы полиция ежедневно посещала школы.

[Дональд Туск, премьер-министр Польши]:

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«Эта ситуация исключительная, поскольку впервые мы имеем дело – к сожалению, я вынужден употребить это слово – с несовершеннолетним убийцей, который был в шлеме с камерой. Он намеревался снять нападение с ножом».

После нападения на школу в Лещидул-Новинах родственники учеников приехали забрать детей. Местные жители потрясены гибелью сотрудницы школы.

[Гражина, местная жительница]:

«Я до сих пор вся дрожу. Это просто немыслимо. Мне так тяжело от этого, ведь у неё осталось двое маленьких детей. Когда я думаю о том, что их мамы больше нет, – это просто шок».

На данный момент полиция не подтвердила связь между инцидентами.

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