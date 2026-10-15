Ведущие автопроизводители и стартапы демонстрируют новейшие технологии на выставке Japan Mobility Show Bizweek в префектуре Тиба...

Роботы и ИИ: как Япония отвечает на конкуренцию Китая

Ведущие автопроизводители и стартапы демонстрируют новейшие технологии на выставке Japan Mobility Show Bizweek в префектуре Тиба. На стендах представлены прототипы двигателей с подсветкой, беспилотные автомобили, роботы и концепты летательных аппаратов.

Компания Nissan демонстрирует беспилотный автомобиль нового поколения. Он оснащён системой помощи водителю ProPILOT. Новая модель создана в партнёрстве с Wayve и Uber.

[Мика Моури, гостья выставки]:

«Трудоспособное население Японии сокращается из-за низкой рождаемости и старения нации, поэтому я думаю, что технологии автономного вождения будут особенно востребованы в сельской местности».

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На фоне стремительного развития технологий искусственного интеллекта японские автопроизводители также смотрят за пределы привычного автомобилестроения.

Toyota показывает баскетбольного робота. Он сам рассчитывает траекторию и силу броска. За спортивной демонстрацией стоит работа над искусственным интеллектом и точностью движений.

А это прототип летательного аппарата компании Shirogane Lab (Сироганэ Лаб).

[Ёсукэ Ниси, директор компании Shirogane Lab]:

«Мы продолжаем разработки, чтобы летательные аппараты японского производства поднялись в небо Японии. Наша цель – дать людям выбор: путешествовать на автомобиле или воспользоваться воздушным транспортом».

Японский автопром ищет новые пути развития на фоне жёсткой конкуренции с Китаем. Ещё в 2023 году тот обошел Японию, став крупнейшим в мире экспортером автомобилей.

[Кодзи Сато, вице-президент компании Toyota]:

«В процессе реализации различных отраслевых инициатив самое важное – это то, как мы формируем и разделяем общее видение будущего. Главное здесь не столько средства достижения цели, сколько сама цель: какое будущее мы хотим построить?»

В выставке участвуют более 200 компаний и стратапов, включая иностранные. Мероприятие проходит параллельно с CEATEC – крупнейшей в Японии ежегодной выставкой передовых технологий и электроники.

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