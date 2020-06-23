Брюссель предупредил Пекин о негативных последствиях закона о нацбезопасности в Гонконге

Евросоюз предупредил Китай о возможных очень негативных последствиях в случае, если в Гонконге будет принят спорный..

Евросоюз предупредил Китай о возможных очень негативных последствиях в случае, если в Гонконге будет принят спорный закон о национальной безопасности. Его Пекин планирует ввести в этом автономном районе напрямую.

При этом Гонконг управляется по принципу «Одна страна – две системы». В регионе продолжаются массовые протесты, поскольку местные жители опасаются растущего влияния китайской компартии и боятся потерять оставшиеся демократические свободы.

Председатель Евросовета выступил сразу после видеоконференции с китайским премьером Ли Кэцяном и главой КНР Си Цзиньпином.

[Шарль Мишель, председатель Евросовета]:

«Мы выразили наши серьёзные опасения по поводу предложенного закона о национальной безопасности в Гонконге. Мы призвали Китай следовать своим обещаниям, данным людям Гонконга и международному сообществу в отношении высокого уровня автономии и гарантированных свобод в Гонконге». [Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии]:

«Принятие Пекином закона о национальной безопасности в Гонконге нарушает Основной закон и международные обязательства Китая. Это очевидно. Закон о нацбезопасности грозит серьёзно подорвать принцип «Одна страна – две системы», а также высокий уровень автономии Гонконга, который мы хотим сохранить».

При этом глава Администрации Гонконга Кэрри Лам которую обвиняют в лояльности Пекину, ещё раз сказала, что закон ничего не нарушит.

Недавно Китай опубликовал некоторые детали документа. Согласно нему, центральные власти КНР создадут в Гонконге отделение национальной безопасности, которое будет собирать и анализировать разведданные и заниматься уголовными делами, связанными с национальной безопасностью.

Полиция и суды Гонконга сохранят свою юрисдикцию. Однако китайские власти теперь смогут расследовать уголовные дела, которые касаются ряда вопросов. Среди них сепаратизм, подрыв государственной власти, террористическая деятельность и сговор с иностранными силами с целью поставить под угрозу национальную безопасность.

Активисты опасаются, что с помощью этого закона Пекин сможет преследовать всех неугодных.

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