В Торонто установили прозрачные купола для занятий йогой

Поклонникам йоги в Торонто больше не обязательно заниматься только через Интернет. Теперь они могут делать упражнения..

[Кей Гаджар, инструктор по йоге]:

«Эти купола классные, потому что сверху я видела всех своих учеников. Хотя я могла бы подойти к любому, чтобы поправить движения, но очень здорово устанавливать такую незримую связь с людьми, которые находятся под куполами». [участница занятий]:

«Это было здорово. Во время карантина я скучала по такой возможности. Всё выглядело приятно и эстетично».

Поклонникам йоги в Торонто больше не обязательно заниматься только через Интернет. Теперь они могут делать упражнения вместе на одной площадке. Для них подготовили прозрачные купола, которые обеспечивают социальное дистанцирование.

Для занятий йогой установили 50 куполов. Высота прозрачной полусферы – два метра, диаметр – более трёх с половиной метров. После каждой тренировки купола дезинфицируют.

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