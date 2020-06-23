В Торонто установили прозрачные купола для занятий йогой
Поклонникам йоги в Торонто больше не обязательно заниматься только через Интернет. Теперь они могут делать упражнения..
Дата загрузки: 2020-06-25
[Кей Гаджар, инструктор по йоге]:
«Эти купола классные, потому что сверху я видела всех своих учеников. Хотя я могла бы подойти к любому, чтобы поправить движения, но очень здорово устанавливать такую незримую связь с людьми, которые находятся под куполами».
[участница занятий]:
«Это было здорово. Во время карантина я скучала по такой возможности. Всё выглядело приятно и эстетично».
Для занятий йогой установили 50 куполов. Высота прозрачной полусферы – два метра, диаметр – более трёх с половиной метров. После каждой тренировки купола дезинфицируют.
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