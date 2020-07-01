В Гонконге приняли спорный закон о нацбезопасности
В Гонконге прошёл протест против нового закона о нацбезопасности, который недавно приняли здесь напрямую власти КНР...
Дата загрузки: 2020-07-01
Протестующие требуют отменить закон, который, по их мнению, лишит Гонконг его свобод, гарантированных договором о передаче, по меньшей мере, на 50 лет. Согласно документу, Пекин должен управлять территорией по принципу «Одна страна – две системы».
[Эйвери Нг, активист]:
«Возможно, в будущем мы больше не увидим на улицах миллиона людей. И не потому, что мы будем довольны правительством, а потому что мы теперь живём в страхе».
Полиция уже произвела первый арест в рамках закона. Задержали мужчину, который призывал к независимости региона. На его футболке было написано «Освободите Гонконг».
На материковом Китае правит компартия. А в Гонконге формально действует демократическая система. Новый закон будет охватывать преступления, связанные с подрывом власти, сепаратизмом, терроризмом и сотрудничеством с иностранными силами. Максимальным сроком за это будет пожизненное заключение.
Как заявили китайские чиновники, подозреваемые, арестованные в рамках закона, могут быть отправлены для суда в материковый Китай. При этом в регионе создадут представительство китайской службы безопасности.
Активисты, правозащитники, оппозиционеры и международные правительства опасаются, что компартия использует закон, чтобы преследовать всех неугодных и подавлять продемократические движения в регионе.
ЕС и Великобритания уже выступили с критикой нового закона.
[Шарль Мишель, председатель Евросовета]:
«Мы сожалеем о таком решении».
[Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании]:
«Мы, очевидно, очень обеспокоены решением Пекина принять закон о национальной безопасности, поскольку Гонконг от него пострадает».
США уже начали процесс лишения Гонконга его статуса особого торгового партнёра Вашингтона. Теперь региону не будут продавать вооружение и высокотехнологическое оборудование из США.
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