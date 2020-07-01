В Гонконге приняли спорный закон о нацбезопасности

В Гонконге прошёл протест против нового закона о нацбезопасности, который недавно приняли здесь напрямую власти КНР...

В Гонконге прошёл протест против нового закона о нацбезопасности, который недавно приняли здесь напрямую власти КНР. Мероприятие совпало с годовщиной передачи региона от Великобритании Китаю 1 июля 1997 года.

Протестующие требуют отменить закон, который, по их мнению, лишит Гонконг его свобод, гарантированных договором о передаче, по меньшей мере, на 50 лет. Согласно документу, Пекин должен управлять территорией по принципу «Одна страна – две системы».

[Эйвери Нг, активист]:

«Возможно, в будущем мы больше не увидим на улицах миллиона людей. И не потому, что мы будем довольны правительством, а потому что мы теперь живём в страхе».

Полиция уже произвела первый арест в рамках закона. Задержали мужчину, который призывал к независимости региона. На его футболке было написано «Освободите Гонконг».

На материковом Китае правит компартия. А в Гонконге формально действует демократическая система. Новый закон будет охватывать преступления, связанные с подрывом власти, сепаратизмом, терроризмом и сотрудничеством с иностранными силами. Максимальным сроком за это будет пожизненное заключение.

Как заявили китайские чиновники, подозреваемые, арестованные в рамках закона, могут быть отправлены для суда в материковый Китай. При этом в регионе создадут представительство китайской службы безопасности.

Активисты, правозащитники, оппозиционеры и международные правительства опасаются, что компартия использует закон, чтобы преследовать всех неугодных и подавлять продемократические движения в регионе.

ЕС и Великобритания уже выступили с критикой нового закона.

[Шарль Мишель, председатель Евросовета]:

«Мы сожалеем о таком решении». [Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании]:

«Мы, очевидно, очень обеспокоены решением Пекина принять закон о национальной безопасности, поскольку Гонконг от него пострадает».

США уже начали процесс лишения Гонконга его статуса особого торгового партнёра Вашингтона. Теперь региону не будут продавать вооружение и высокотехнологическое оборудование из США.

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