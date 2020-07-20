В московском парке любителей кофе обслуживает робот-бариста

В московском парке «Зарядье» появился робот-бариста. Он подаёт отдыхающим кофе и молочные коктейли. Робота установили, чтобы..

[Мария Лановая, администратор парка]:

«Собственно, из-за этого появилась идея у нашего руководства создать такого робота, который будет обслуживать посетителей, дарить им прекрасное настроение, вкусные напитки».

В московском парке «Зарядье» появился робот-бариста. Он подаёт отдыхающим кофе и молочные коктейли. Робота установили, чтобы в условиях эпидемии люди меньше контактировали с другими.

Парк расположен вдоль Москвы-реки в двухстах метрах от Кремля. Он считается одним из лучших мест отдыха в столице.

[гостья парка]:

«Пока что не хочется лишний раз контактировать с людьми, и было очень здорово подойти сюда, к этому роботу. Он мне хорошего дня пожелал, сказал: «Заберите свой напиток». Очень классно, и вкусы там есть разные на мой выбор и на выбор любого человека».

В жаркие дни роботу-баристе чаще всего приходится подавать молочный коктейль.

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