В московском парке любителей кофе обслуживает робот-бариста
В московском парке «Зарядье» появился робот-бариста. Он подаёт отдыхающим кофе и молочные коктейли. Робота установили, чтобы..
Дата загрузки: 2020-07-20
[Мария Лановая, администратор парка]:
«Собственно, из-за этого появилась идея у нашего руководства создать такого робота, который будет обслуживать посетителей, дарить им прекрасное настроение, вкусные напитки».
Парк расположен вдоль Москвы-реки в двухстах метрах от Кремля. Он считается одним из лучших мест отдыха в столице.
[гостья парка]:
«Пока что не хочется лишний раз контактировать с людьми, и было очень здорово подойти сюда, к этому роботу. Он мне хорошего дня пожелал, сказал: «Заберите свой напиток». Очень классно, и вкусы там есть разные на мой выбор и на выбор любого человека».
В жаркие дни роботу-баристе чаще всего приходится подавать молочный коктейль.
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