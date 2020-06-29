Экотуризм и пешие прогулки: новый вид отдыха в условиях пандемии

Живописная долина Валь-ди-Кьяна на юге итальянского региона Тоскана. А это местный отель класса люкс, в котором..

[Сильвия Баракки, владелица отеля]:

«Сезон 2019 года был фантастическим. Число клиентов росло, это был для нас очень важный сезон. В январе 2020 года прогнозы на следующий сезон были прекрасными. Ожидали увеличения на 30%. Но потом пришло сами знаете что».

Живописная долина Валь-ди-Кьяна на юге итальянского региона Тоскана. А это местный отель класса люкс, в котором пока нет ни одного постояльца. Владельцы не могут открыться из-за карантинных ограничений: 70% гостей обычно приезжали сюда из других стран.

Туристический сезон на юге Тосканы начинается в конце марта. Пик приходится на июль. Затем наплыв спадает, поскольку в августе и сентябре все едут к морю. Второй пик наступает в начале октября. А в ноябре весь гостиничный сектор закрывается на зиму.

Эти отель и ресторан планируют открыть 3 июля, когда позади будет почти половина сезона. При этом число работников очень сократили, поэтому работать будет лишь треть номеров. И такой спад наблюдается не только в отельном бизнесе, но и во всех сферах региона.

[Сильвия Баракки, владелица отеля]:

«Раньше у нас было 40-45 работников, иногда 50. Из 34 номеров отеля я открою 12 номеров, чтобы гости не очень приближались друг к другу».

Впрочем, надежда ещё не потеряна до конца. Туристы постепенно возвращаются. Пока это в основном итальянцы. При этом большой популярностью начинают пользоваться пешие прогулки.

Андреа Броджи в прошлом году основал компанию Via Maestra. Она предлагает экскурсии по природным местам. С началом пандемии прогулки прекратились. Но как только стали ослаблять ограничения, начался поток клиентов.

[Андреа Броджи, гид]:

«К счастью мы увидели растущий интерес к туризму и экотуризму. Мы надеемся, что люди перестанут заниматься массовым туризмом. COVID-19 накладывает определённые ограничения: нельзя собираться в одном месте. Также изоляция заставляет нас понять, что можно чувствовать себя хорошо и в одиночестве, не в людных местах, среди дикой природы».

Все участники экскурсий пока местные жители. Но даже они узнают много нового.

[Андреа Веккьо, участник экскурсии]:

«Очень часто люди не видят, сколько интересных вещей лежит прямо перед глазами. Просто кому-то нужно привлечь их внимание».

На массовый туризм приходится около 13% ВВП Италии. Каждый год страну посещает более 90 миллионов путешественников.

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