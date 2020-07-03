Без туристов – покой: на островах Силли осмелели белки и разрослась морская горчица

На британском острове Треско в непривычной тишине белки не торопясь угощаются орехами и даже осмеливаются выбегать..

[Майк Нелхамс, смотритель парка]:

«Обычно они подбегают, съедают орех и убегают. А сейчас они гуляют и словно думают, что здесь что-то не так. Гостей нет, все сидят дома. Садовников тоже не было. В парке теперь другая атмосфера».

На британском острове Треско в непривычной тишине белки не торопясь угощаются орехами и даже осмеливаются выбегать на мощёные дорожки парка. Последние три месяца они не видят и не слышат здесь туристов, поэтому почувствовали себя смелее.

Подобная картина – и на других островах архипелага Силли, в который входит остров Треско. Птицы вьют гнёзда прямо на тропинках, поскольку туристы сейчас по ним не ходят. А пляж острова Сент-Мэрис покрылся морской горчицей. Такого местные жители и не припомнят.

[Джеклин Пирсон, природозащитница]:

«Человек пройдёт по песку, расстелет полотенце, и эти семена не смогут прорасти. А теперь у них появилась такая возможность. Людей стало меньше, и растения тут всё оккупировали».

Защитники окружающей среды считают, что природа должна отдыхать от активной человеческой деятельности. Это принесёт пользу и самим людям, поскольку они смогут увидеть животный и растительный мир во всей красе.

Архипелаг Силли состоит из нескольких десятков мелких островов, из них только пять обитаемы.

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