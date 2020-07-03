Бизнес времён пандемии: в Таиланде из старых рыболовных сетей делают защитные средства

Тайский рыбак Анан обычно оставлял изношенные сети на побережье. Так поступали и многие другие местные рыбаки...

Тайский рыбак Анан обычно оставлял изношенные сети на побережье. Так поступали и многие другие местные рыбаки. За месяц каждый меняет это рыболовное снаряжение до 12 раз. Теперь же тайская экологическая организация скупает у рыбаков старые сети и сдаёт их на переработку.

[Анан Яйтунг, рыбак]:

«Если бы никто не покупал рыболовные сети, то у меня накопилась бы целая гора. Раньше так и было, и я с трудом находил покупателей».

В Таиланде насчитывается 50 тысяч малых рыболовных судов и десять тысяч больших. Рыбаки выбрасывают старые сети на свалку либо оставляют на берегу, либо сжигают. По официальным данным, в период с 2015 по 17-й годы 74% морских черепах и 89% дюгоней, приплывших на тайские пляжи, пострадали от рыболовных снастей.

[Ингпат Пакчайратчакул, сотрудница фонда защиты природы]:

«Сейчас местные (рыболовные) сообщества уже заботятся о природе, но другие секторы должны протянуть им руку помощи, объединить силы и найти решение, чтобы исправить ситуацию».

В экопроекте участвуют сто рыбаков из четырёх прибрежных деревень на юге и востоке Таиланда. За килограмм вторсырья им платят 30 центов США. Одна сеть весит примерно полкило.

Старые снасти поступают на переработку в местную компанию, которая производит продукцию из вторсырья. Во время эпидемии она из 700 килограммов сетей сделала маски для лица, держатели для защитных экранов, а также флаконы для дезинфицирующей жидкости. Причём эти флаконы двусторонние. С одной стороны размещён распылитель, а другой можно нажимать кнопки в лифте или на банкомате.

[Тхосапхол Суппаметхикулват, директор по маркетингу компании Qualy]:

«В первую неделю мы продали более 100 тысяч (флаконов), а позже появились защитные маски. Оба продукта стали необходимыми товарами, и люди будут их использовать в повседневной жизни».

Перерабатывающая компания продаёт изделия в Европе, Японии, Сингапуре, Южной Корее, Гонконге и на Тайване.

Экологический фонд запустил свой проект два месяца назад. За это время выкупил одну тонну 300 килограммов старых рыболовных сетей. К концу года организация хочет охватить все приморские провинции Таиланда.

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