Австралиец восстанавливает старинные повозки, чтобы сохранить историю Тасмании
Восстановить часть истории Тасмании. Такую задачу поставил перед собой Рик Андерсон. Он – волонтёр Национального австралийского..
Дата загрузки: 2020-06-29
Пригодились его навыки в создании рекламных вывесок.
[Рик Андерсон, реставратор старых повозок]:
«Мне всё ещё нравится работать с краской. Мне всё ещё нравится и всегда будет нравиться что-то создавать».
Недавно Андерсон начал реставрировать повозку начала XX века.
[Рик Андерсон, реставратор старых повозок]:
«Нужно полностью снять верхний слой. А потом начинается долгий процесс шлифовки».
Работа, возможно, очень сложная. Но конечный результат впечатляет. Мужчина восстановил уже три повозки. Всем не менее 100 лет. Их отдают Рику жители Тасмании. В основном, они в плачевном состоянии. Реставрация занимает сотни часов.
[Мэттью Смитис, сотрудник Общества охраны памятников]:
«На одном из сидений мы нашли дохлого опоссума. Кое-где колёса полностью сгнили».
Восстановление повозок помогает сохранить живые свидетельства истории Тасмании.
[Мэттью Смитис, сотрудник Общества охраны памятников]:
«Этот проект очень важен, поскольку, если его не поддерживать, мы можем потерять эти вещи навсегда».
[Рик Андерсон, реставратор старых повозок]:
«Если сможем сохранить хотя бы эту часть, то это уже хорошо».
Восстановленные повозки уже перевезли в одно из помещений Общества охраны памятников в Тасмании. Есть надежда, что скоро коллекция пополнится.
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