Австралиец восстанавливает старинные повозки, чтобы сохранить историю Тасмании

Восстановить часть истории Тасмании. Такую задачу поставил перед собой Рик Андерсон. Он – волонтёр Национального австралийского..

Восстановить часть истории Тасмании. Такую задачу поставил перед собой Рик Андерсон. Он – волонтёр Национального австралийского общества охраны памятников. И он усердно трудится, чтобы отреставрировать старинные лошадиные повозки в своём доме в Лонсестоне на севере острова.

Пригодились его навыки в создании рекламных вывесок.

[Рик Андерсон, реставратор старых повозок]:

«Мне всё ещё нравится работать с краской. Мне всё ещё нравится и всегда будет нравиться что-то создавать».

Недавно Андерсон начал реставрировать повозку начала XX века.

[Рик Андерсон, реставратор старых повозок]:

«Нужно полностью снять верхний слой. А потом начинается долгий процесс шлифовки».

Работа, возможно, очень сложная. Но конечный результат впечатляет. Мужчина восстановил уже три повозки. Всем не менее 100 лет. Их отдают Рику жители Тасмании. В основном, они в плачевном состоянии. Реставрация занимает сотни часов.

[Мэттью Смитис, сотрудник Общества охраны памятников]:

«На одном из сидений мы нашли дохлого опоссума. Кое-где колёса полностью сгнили».

Восстановление повозок помогает сохранить живые свидетельства истории Тасмании.

[Мэттью Смитис, сотрудник Общества охраны памятников]:

«Этот проект очень важен, поскольку, если его не поддерживать, мы можем потерять эти вещи навсегда». [Рик Андерсон, реставратор старых повозок]:

«Если сможем сохранить хотя бы эту часть, то это уже хорошо».

Восстановленные повозки уже перевезли в одно из помещений Общества охраны памятников в Тасмании. Есть надежда, что скоро коллекция пополнится.

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