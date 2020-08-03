Для кого социальный работник накопил 11 млн долларов

Социальный работник Алан Найман откладывал деньги всю жизнь и накопил 11 млн долларов. Как выяснилось после его смерти, мужчина копил не для себя.

По рассказам друзей, Алан экономил на всём: чинил обувь вместо того, чтобы покупать новую, приобретал дешёвую одежду и продукты по скидкам. Он также подрабатывал, чтобы отложить деньги.

Когда в 63 года Алан ушёл из жизни, стало известно, что он скопил 11 млн долларов. Все деньги он завещал на помощь брошенным детям и детям из бедных семей, страдающим от болезней или инвалидности.

Алан никогда не был женат. Всю жизни заботился о родном брате-инвалиде. Кроме того, в молодости Алан был приёмным отцом для детей из неблагополучных семей.