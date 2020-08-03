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Для кого социальный работник накопил 11 млн долларов

Для кого социальный работник накопил 11 млн долларов
Для кого социальный работник накопил 11 млн долларов

Социальный работник Алан Найман откладывал деньги всю жизнь и накопил 11 млн долларов. Как выяснилось после его смерти, мужчина копил не для себя.

По рассказам друзей, Алан экономил на всём: чинил обувь вместо того, чтобы покупать новую, приобретал дешёвую одежду и продукты по скидкам. Он также подрабатывал, чтобы отложить деньги.

Когда в 63 года Алан ушёл из жизни, стало известно, что он скопил 11 млн долларов. Все деньги он завещал на помощь брошенным детям и детям из бедных семей, страдающим от болезней или инвалидности.

Алан никогда не был женат. Всю жизни заботился о родном брате-инвалиде. Кроме того, в молодости Алан был приёмным отцом для детей из неблагополучных семей.

Сотрудник центра приёмной семьи Джессика Росс сказала: «Бережливость Алана была ради других. Увидеть такое проявления филантропии и любви – настоящий дар для всех нас».

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