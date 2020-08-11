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В Кении за миграцией антилоп гну теперь наблюдают местные туристы

В Кении за миграцией антилоп гну теперь наблюдают местные туристы

Десятки тысяч антилоп гну бегут по равнинам кенийского заповедника Масаи-Мара. За миграцией копытных животных каждый год..

Дата загрузки: 2020-08-11

Десятки тысяч антилоп гну бегут по равнинам кенийского заповедника Масаи-Мара. За миграцией копытных животных каждый год наблюдает множество иностранных туристов. Но в этом сезоне их почти нет. Зато, откликнувшись на призыв властей, сюда приехали местные путешественники.

[Мэгги Рея, гид]:
«Я видела миграцию много раз, но это не надоедает. Очень впечатляющее (зрелище), и мы продолжаем любоваться им».

Повысить интерес к заповеднику среди кенийцев помогает бегун Элиуд Кипчоге. В 2016 году он стал олимпийским чемпионом в марафоне.

[Элиуд Кипчоге, спортсмен]:
«Меня впечатлил окружающий пейзаж, природа, чистый воздух и присутствие животных. Сейчас пойду смотреть на миграцию антилоп гну».

Антилопы гну мигрируют в поисках новых пастбищ, где после сезона дождей вырастает невысокая трава.

Доходы заповедника Масаи-Мара во многом зависят от туристов. Заработанные деньги идут на оплату смотрителям, которые охраняют диких животных.
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