В Кении за миграцией антилоп гну теперь наблюдают местные туристы
Десятки тысяч антилоп гну бегут по равнинам кенийского заповедника Масаи-Мара. За миграцией копытных животных каждый год..
Дата загрузки: 2020-08-11
[Мэгги Рея, гид]:
«Я видела миграцию много раз, но это не надоедает. Очень впечатляющее (зрелище), и мы продолжаем любоваться им».
Повысить интерес к заповеднику среди кенийцев помогает бегун Элиуд Кипчоге. В 2016 году он стал олимпийским чемпионом в марафоне.
[Элиуд Кипчоге, спортсмен]:
«Меня впечатлил окружающий пейзаж, природа, чистый воздух и присутствие животных. Сейчас пойду смотреть на миграцию антилоп гну».
Антилопы гну мигрируют в поисках новых пастбищ, где после сезона дождей вырастает невысокая трава.
Доходы заповедника Масаи-Мара во многом зависят от туристов. Заработанные деньги идут на оплату смотрителям, которые охраняют диких животных.
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