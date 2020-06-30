Индия запретила TikTok и ещё десятки китайских приложений
Индия запретила 59 китайских мобильных приложений, включая TikTok и WeChat. Так она отреагировала на противостояние на..
Дата загрузки: 2020-06-30
Министерство коммуникаций Индии сообщило, что приложения «наносят ущерб суверенитету и целостности Индии, обороне страны, а также безопасности и общественному порядку».
Индийские власти подозревают, что эти приложения используют, чтобы незаконно получать данные пользователей и отправлять их на серверы за пределы страны.
[Паван Дуггал, эксперт по кибербезопасности]:
«Запретив эти приложения, Индия передала послание остальному миру, что она не потерпит действий с целью вмешиваться в её внутренние дела».
Вслед за распоряжением Google и Apple должны будут убрать эти приложения с платформ Android в Индии, а также из магазинов IOS.[Анил Кумар, житель Чандигарха]:
«Насколько я понимаю, TikTok и других китайских приложений не должно быть в Индии, поскольку они приносят нашей стране одни проблемы. Деньги, которые нужно использовать в Индии, из-за этих приложений используют в других странах».
Запретить приложения в Дели решили после столкновения на границе между индийскими и китайскими военными, которое произошло 16 июня. В результате погибло 20 индийских военнослужащих. С китайской стороны также были жертвы. Однако Пекин официально эту информацию не подтвердил.
Запрет окажет негативное влияние на китайские компании, которые делали большие ставки на растущий веб-рынок Индии.
Так, фирма Bytedance с главным офисом в Пекине планировала инвестировать в страну миллиард долларов, открыть местный дата-центр, и уже набирала там персонал.
В Индии также активно устанавливают приложение TikTok. Некоторые пользователи уже выражают беспокойство.[Свити Сингх, пользовательница TikTok]:
«Решение приняли из-за напряжённости между Индией и Китаем, и это правильно. Но я хочу сказать правительству, что нужно создать индийские приложения, чтобы такие люди как мы, кто зарабатывает на TikTok, не сталкивались с проблемами».
После стычек на границе в Индии стали звучать призывы бойкотировать китайские товары. Так, таможенная служба страны с прошлой недели стала задерживать китайские контейнеры, включая те, в которых прибывают товары Apple, Cisco и Dell.
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