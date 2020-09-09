Аборигенам Австралии не хватает ракушек на ожерелья

Для производителей традиционных аборигенных ожерелий из ракушек на австралийском острове Тасмания настали непростые времена. Мастерицам всё..

[Лола Грино, мастер по изготовлению ожерелий]:

«По моим прогнозам – надеюсь, я ошибаюсь – уже через 10 лет невозможно будет найти ни одной ракушки для ожерелий, если ситуация не изменится».

Для производителей традиционных аборигенных ожерелий из ракушек на австралийском острове Тасмания настали непростые времена. Мастерицам всё труднее найти основное сырьё для украшений.

Эту технику передавали много поколений. Мастер по изготовлению ожерелий Лола Грино боится, что её внуки не смогут продолжить её дело.

[Лола Грино, мастер по изготовлению ожерелий]:

«Просто страшно подумать, что практика изготовления ожерелий из ракушек будет полностью потеряна, что мы потеряем её раз и навсегда».

Теперь же сын Лолы, Дин, основал необычный проект. Он записывает процесс изготовления украшений на видео. Раньше мастерство передавали лично, но теперь времени на условности уже не осталось.

[Дин Грино, сын Лолы Грино]:

«Это очень срочно. За последние годы умерло несколько пожилых, а с ними был потерян огромный багаж знаний».

Вторая цель его проекта – понять, почему ракушки так быстро исчезают на побережье и как их вернуть.

Предполагается, что основная причина – исчезновение зарослей бурых водорослей у восточного побережья острова.

[Кейн Лейтон, морской эколог]:

«Когда они исчезают, им на смену приходят обычные водоросли, которые намного короче. Так что мы действительно теряем нечто уникальное. Но, опять же ещё предстоит понять, связано ли это с исчезновением ракушек».

Аборигенные народы всё же надеются, что изменение окружающей среды не лишит их культурных традиций.

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