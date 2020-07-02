Исследование в Китае: новый вирус свиного гриппа стал более заразным

Новый вирус гриппа, обнаруженный у свиней в Китае, стал более заразным для людей. Такие данные приводятся..

Новый вирус гриппа, обнаруженный у свиней в Китае, стал более заразным для людей. Такие данные приводятся в новом исследовании.

Команда учёных из Университетов Пекина и Шаньдуна изучала вирусы гриппа, выявленные у свиней с 2011 по 2018 годы. Они обнаружили штамм вируса G4 H1N1. По их словам, есть все признаки того, что он – кандидат на пандемический вирус.

В крови у работников фермы также выявили этот штамм. В исследовании отмечается, что необходимо вести более пристальное наблюдение за людьми, которые непосредственно работают со свиньями. Особенно в густонаселённых районах Китая, где миллионы людей живут очень близко к свинофермам, скотобойням и мясным рынкам.

Учёные отмечают, что, хотя вирус потенциально может вызвать новую пандемию, ситуация пока не критическая.

Так, Карл Бергстром, биолог из Университета Вашингтона, написал в Twitter: «Нет свидетельств того, что G4 циркулирует среди людей, несмотря на то, что пять лет находится рядом… Очень важно об этом помнить».

Впрочем, учёные всё же обеспокоены тем, что новый вирус родственен птичьему гриппу, а также уже известному H1N1, который в 2009 году распространился по всему миру.

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