Индия установила мировой антирекорд по числу заражённых COVID-19 за сутки
Индия установила мировой антирекорд по суточному количеству заражений коронавирусом. В стране за день выявили более 78..
Дата загрузки: 2020-08-31
[Манодж Кумар, заведующий отделением кардиологии]:
«Это самый большой в мире прирост заражённых за сутки. Причина в том, что эпидемия распространяется в сельской местности. Она в основном коснулась семи индийских штатов, на которые приходится почти 75% случаев».
Тем временем общее количество заражений в мире превысило 25 миллионов.
В Индии в общей сложности коронавирус выявили более чем у трёх миллионов 600 тысяч человек. По числу заражённых страна занимает третье место в мире после США и Бразилии. С июля в стране регистрируют десятки тысяч новых случаев в сутки.
[Раджив Парекх, врач]:
«Как только количество новых случаев стало уменьшаться, люди подумали, что выиграли войну. Все перестали соблюдать правила, носить маски, держать социальную дистанцию и пользоваться дезинфицирующими средствами».
В Индии от коронавируса умерли почти 65 тысяч пациентов. Излечились два миллиона 700 тысяч человек.
Премьер-министр Нарендра Моди хочет постепенно снимать ограничения, чтобы уменьшить экономический ущерб, нанесённый изоляцией. В сентябре в Нью-Дели откроется метро, также власти разрешат проводить с соблюдением мер безопасности спортивные и религиозные мероприятия.
Во всём мире от коронавируса скончались почти 850 тысяч человек. От обычного гриппа за год умирают от 290 до 650 тысяч больных. При этом эксперты в области здравоохранения считают, что официальные данные о случаях заражения и смерти от COVID-19 занижены, особенно в странах с ограниченными возможностями тестирования.
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