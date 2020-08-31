Индия установила мировой антирекорд по числу заражённых COVID-19 за сутки

Индия установила мировой антирекорд по суточному количеству заражений коронавирусом. В стране за день выявили более 78..

[Манодж Кумар, заведующий отделением кардиологии]:

«Это самый большой в мире прирост заражённых за сутки. Причина в том, что эпидемия распространяется в сельской местности. Она в основном коснулась семи индийских штатов, на которые приходится почти 75% случаев».

Индия установила мировой антирекорд по суточному количеству заражений коронавирусом. В стране за день выявили более 78 700 новых случаев COVID-19. Это превысило суточный показатель в 77 тысяч случаев, зафиксированный в середине июля в США.

Тем временем общее количество заражений в мире превысило 25 миллионов.

В Индии в общей сложности коронавирус выявили более чем у трёх миллионов 600 тысяч человек. По числу заражённых страна занимает третье место в мире после США и Бразилии. С июля в стране регистрируют десятки тысяч новых случаев в сутки.

[Раджив Парекх, врач]:

«Как только количество новых случаев стало уменьшаться, люди подумали, что выиграли войну. Все перестали соблюдать правила, носить маски, держать социальную дистанцию и пользоваться дезинфицирующими средствами».

В Индии от коронавируса умерли почти 65 тысяч пациентов. Излечились два миллиона 700 тысяч человек.

Премьер-министр Нарендра Моди хочет постепенно снимать ограничения, чтобы уменьшить экономический ущерб, нанесённый изоляцией. В сентябре в Нью-Дели откроется метро, также власти разрешат проводить с соблюдением мер безопасности спортивные и религиозные мероприятия.

Во всём мире от коронавируса скончались почти 850 тысяч человек. От обычного гриппа за год умирают от 290 до 650 тысяч больных. При этом эксперты в области здравоохранения считают, что официальные данные о случаях заражения и смерти от COVID-19 занижены, особенно в странах с ограниченными возможностями тестирования.

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