В отсутствие туристов балийцы возвращаются к выращиванию водорослей
Остров Нуса-Лембонган лежит к юго-востоку от индонезийского острова Бали. Местный житель Ай Геде Дарма Путра проверяет..
Дата загрузки: 2020-10-02
Остров Нуса-Лембонган лежит к юго-востоку от индонезийского острова Бали. Местный житель Ай Геде Дарма Путра проверяет свой урожай. Он выращивает водоросли, которые потом собирает, высушивает и продаёт.
До пандемии у него была совсем другая работа. Недалеко от этого места он учил туристов дайвингу. Но потом путешественники перестали приезжать из-за карантинных мер. Пришлось искать другие способы заработка.
[Ай Геде Дарма Путра, фермер по выращиванию водорослей]:
«Что делать? Мне грустно, поскольку мы потеряли нашу работу, нужно начинать с нуля. Нравится нам это или нет, нужно начинать сначала».
Выращивание водорослей – традиционное ремесло на этих островах. Десятки лет Индонезия остаётся вторым после Китая производителем этого продукта в мире.
Водоросли высушивают и измельчают. Затем экспортируют. Сырьё используют для создания самой разной продукции: от пищевых добавок до косметики.
Дарма Путра надеется, что его ферма после окончания пандемии сможет ему помочь ещё больше.
[Ай Геде Дарма Путра, фермер по выращиванию водорослей]:
«Нужно уделить внимание и туризму, и выращиванию водорослей. Эти фермы могут стать туристической достопримечательностью. Если туристов будет много, мы устроим организованные экскурсии».
Мужчина говорит, что вернётся к своей изначальной профессии. Но ферму тоже забрасывать не будет.
[Ай Геде Дарма Путра, фермер по выращиванию водорослей]:
«Я рад, что могу жить благодаря бизнесу по выращиванию водорослей. Как только вернутся туристы, я возобновлю работу в этой отрасли. Но моя жена будет выращивать водоросли. После работы я смогу ей помогать».
Бали и соседние острова каждый год привлекают миллионы туристов. Здесь бурлит ночная жизнь, а прибрежные воды популярны среди сёрферов. Впрочем, пока иностранных гостей почти нет. Большинство баров и ресторанов закрыты, а на пустынных улицах можно увидеть разве что водоросли, которые фермеры выкладывают, чтобы их просушить.
Короткая ссылка на эту страницу: