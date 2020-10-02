В отсутствие туристов балийцы возвращаются к выращиванию водорослей

Остров Нуса-Лембонган лежит к юго-востоку от индонезийского острова Бали. Местный житель Ай Геде Дарма Путра проверяет свой урожай. Он выращивает водоросли, которые потом собирает, высушивает и продаёт.

До пандемии у него была совсем другая работа. Недалеко от этого места он учил туристов дайвингу. Но потом путешественники перестали приезжать из-за карантинных мер. Пришлось искать другие способы заработка.

[Ай Геде Дарма Путра, фермер по выращиванию водорослей]:

«Что делать? Мне грустно, поскольку мы потеряли нашу работу, нужно начинать с нуля. Нравится нам это или нет, нужно начинать сначала».

Выращивание водорослей – традиционное ремесло на этих островах. Десятки лет Индонезия остаётся вторым после Китая производителем этого продукта в мире.

Водоросли высушивают и измельчают. Затем экспортируют. Сырьё используют для создания самой разной продукции: от пищевых добавок до косметики.

Дарма Путра надеется, что его ферма после окончания пандемии сможет ему помочь ещё больше.

[Ай Геде Дарма Путра, фермер по выращиванию водорослей]:

«Нужно уделить внимание и туризму, и выращиванию водорослей. Эти фермы могут стать туристической достопримечательностью. Если туристов будет много, мы устроим организованные экскурсии».

Мужчина говорит, что вернётся к своей изначальной профессии. Но ферму тоже забрасывать не будет.

[Ай Геде Дарма Путра, фермер по выращиванию водорослей]:

«Я рад, что могу жить благодаря бизнесу по выращиванию водорослей. Как только вернутся туристы, я возобновлю работу в этой отрасли. Но моя жена будет выращивать водоросли. После работы я смогу ей помогать».

Бали и соседние острова каждый год привлекают миллионы туристов. Здесь бурлит ночная жизнь, а прибрежные воды популярны среди сёрферов. Впрочем, пока иностранных гостей почти нет. Большинство баров и ресторанов закрыты, а на пустынных улицах можно увидеть разве что водоросли, которые фермеры выкладывают, чтобы их просушить.

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