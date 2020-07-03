Сиамская кошка стала защитником для младенца

Бродячую сиамскую кошку с травмами привезли в приют для животных в Кингстоне, Онтарио. И хотя он предназначен для сельскохозяйственных животных, хозяйка приюта Карла решила сама позаботиться о кошке.

«Мы не занимаемся спасением мелких животных, а работаем с животноводческими хозяйствами. Но по какой-то причине, когда нам позвонили, я согласилась взять Сапфир (так назвали кошку). Я сказала «да» не задумываясь!» – вспоминает Карла.

После осмотра ветеринара выяснилось, что кошка бездомная, у неё не было микрочипа. Глаза гноились, и она хромала из-за перелома костей таза. «Может быть, её сбила машина или просто кто-то пнул. На улице она мучилась в течение двух недель от боли после перелома», – предположила Карла.

Кошку вылечили, и Карла забрала её домой. Сиамская кошка стала не единственным пополнением в семье. Карла недавно родила дочку Мэри. Женщина беспокоилась, как кошка буде вести себя в новом доме и воспримет малышку.

Сапфир сутки пряталась под кроватью. Потом постепенно освоилась и стала ходить по всему дому. Особый интерес кошка проявила к Мэри. Она прижималась к ней или старалась защитить. «Всякий раз, когда собака проходила мимо, Сапфир запрыгивала на кровать и бегала рядом с Мэри или стояла возле ребёнка в грозной стойке», – рассказала Карла.

Дружба кошки и новорождённой крепнет день ото дня. Они часто обнимаются. «Мы никогда не видели, чтобы кошка так относилась к ребёнку. Их связь с каждым днём всё сильнее. Это действительно невероятно», – сказала Карла.

