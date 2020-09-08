Редкие эвкалипты Ганна пытаются спасти на острове Тасмания
В самом холодном штате Австралии под угрозой оказался самый морозостойкий вид эвкалиптов – эвкалипт Ганна. Он..
Дата загрузки: 2020-09-08
[Эндри Скальторп, сотрудник Центра коренного населения]:
«Выживание этого вида очень важно. Некоторые аборигенные народы по-прежнему вырезают из древесины».
Эти эвкалипты ценят благодаря их уникальному соку.
[Ив Лазарус, местная жительница]:
«Когда гуляешь возле этих деревьев в жару, то чувствуешь удивительный запах ферментации. Будто попадаешь в бар, где подают сидр, правда, посреди буша».
Этим деревьям угрожает изменение климата, а также насекомые и животные-вредители. А недавно эвкалипты также пострадали от сильнейших пожаров, охвативших всю Австралию.
[Джо Куармбай, эколог]:
«Большинство больших деревьев не выпустили ростки и в итоге погибли. Признаков восстановления почти нет».
Теперь местные жители пытаются что-то сделать, чтобы сохранить вид. Например, ставят защиту от животных, чтобы они не съедали побеги.
[Ив Лазарус, местная жительница]:
«Животные возвращаются после пожара, они голодные, а эти растения – первые в их меню».
В 1978 году здесь создали заповедник. После этого тут стало меньше контролируемых выжиганий сухостоя. Некоторые считают, что это увеличило риск возникновения более крупных пожаров.
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