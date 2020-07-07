Полуострову Галлиполи в Турции угрожает масштабный лесной пожар

На полуострове Галлиполи на северо-западе Турции пытаются потушить масштабный лесной пожар. В борьбе с огнём задействованы..

На полуострове Галлиполи на северо-западе Турции пытаются потушить масштабный лесной пожар. В борьбе с огнём задействованы сотни пожарных.

Как сообщают турецкие государственные СМИ, из-за распространения огня приостановлено морское движение в заливе Чанаккале.

По словам губернатора одноимённой провинции, сообщений о жертвах не поступало. Были эвакуированы жители городов Ялова и Кумкой, которые находятся рядом с очагом возгорания.

Что именно стало причиной пожара, пока неясно. Какую площадь охватил огонь, тоже не сообщается. Его раздувают сильные ветры. Южную часть полуострова Галлиполи окутал дым.

В район бедствия вылетел министр сельского хозяйства Турции. По его словам, огонь тушат около 400 пожарных. Задействовано также 107 пожарных машин, два самолёта и 20 вертолётов. С них сбрасывают воду.

Полуостров ежегодно привлекает множество желающих отдать дань уважения тем, кто сражался в Дарданелльской операции в Первой мировой войне. Кладбища погибших нынешний пожар не затрагивает.

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