Новую коллекцию Dior помогали делать мастерицы итальянской Апулии

В итальянском городе Лечче прошёл показ модного дома Dior. Это так называемая круизная коллекция, которую представили..

В итальянском городе Лечче прошёл показ модного дома Dior. Это так называемая круизная коллекция, которую представили на главной площади города.

Зрителей на показе не было из-за пандемии коронавируса. Зато играл живой оркестр, а модели ходили среди людей, исполняющих традиционные танцы.

В целом показ был посвящён традиционным ремёслам и культурным особенностям итальянского региона Апулия.

Кстати, отец художественного директора модного дома Марии Грации Кьюри тоже родом из этого региона.

[Мария Грация Кьюри, художественный директор Dior]:

«Для меня показ в Апулии очень важен. Это как вернуться в детство».

Модный дом Dior в создании коллекции обратился к центру, который занимается поддержкой женщин в итальянской глубинке. В итоге мастерицы помогли создать часть нарядов, используя технику макраме, создания кружева, а также производства ткани на станках.

Особое внимание привлекло платье цвета слоновой кости. Оно было украшено десятками бабочек и роз из бабинного кружева. Их сделала одна из нескольких женщин, которые до сих пор владеют этим древним методом.

[Мария Грация Кьюри, художественный директор Dior]:

«Я очень хотела бы, чтобы мы не потеряли эти традиции, а перенесли их, нашли новые способы их увидеть, интерпретировали их, поскольку у них огромный потенциал. Они очень интересные, они позволят нам по-новому взглянуть на будущее, особенно в это непростое время».

Мария Грация Кьюри также сказала, что хотела пригласить на показ местных жителей и студентов дизайнерских вузов, однако из-за норм социального дистанцирования не удалось.

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