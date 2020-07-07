Пережить пандемию стильно: индиец ходит в золотой маске

Индиец Шанкар Курхаде и во время эпидемии старается выглядеть стильно. Для этого он заказал защитную маску..

[Шанкар Курхаде, житель Пуны]:

«Я позвонил ювелиру и спросил про золотую маску. Он сказал, что может её сделать. Ему понадобилось восемь дней».

Индиец Шанкар Курхаде и во время эпидемии старается выглядеть стильно. Для этого он заказал защитную маску из золота. Мужчина живёт в Пуне в штате Махараштра. Это один из наиболее пострадавших от коронавируса индийских штатов.

Ювелиру пришлось учесть, что в маске нужно не только красоваться, но и дышать.

[Шанкар Курхаде, житель Пуны]:

«Для этого он сделал маленькие отверстия, и через них я могу дышать правильно».

Владелец маски уверен, что она защищает его от коронавируса. Необычный аксессуар весит 50 граммов и стоит почти 4000 долларов. Он дополнил другие массивные золотые украшения индийца.

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