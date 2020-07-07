Пережить пандемию стильно: индиец ходит в золотой маске
Индиец Шанкар Курхаде и во время эпидемии старается выглядеть стильно. Для этого он заказал защитную маску..
Дата загрузки: 2020-07-07
[Шанкар Курхаде, житель Пуны]:
«Я позвонил ювелиру и спросил про золотую маску. Он сказал, что может её сделать. Ему понадобилось восемь дней».
Ювелиру пришлось учесть, что в маске нужно не только красоваться, но и дышать.
[Шанкар Курхаде, житель Пуны]:
«Для этого он сделал маленькие отверстия, и через них я могу дышать правильно».
Владелец маски уверен, что она защищает его от коронавируса. Необычный аксессуар весит 50 граммов и стоит почти 4000 долларов. Он дополнил другие массивные золотые украшения индийца.
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