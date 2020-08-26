Из-под рухнувшей пятиэтажки в Индии спасли ребёнка

[Алок Кумар, спасатель]:

«Мы только что спасли живым ребёнка и извлекли из-под завалов тело одного погибшего мужчины».

Из-под завалов жилой пятиэтажки, рухнувшей в Индии, извлекли живым ребёнка. Спасатели обнаружили четырёхлетнего мальчика спустя 20 часов после обрушения. Общее число спасённых превышает 70 человек.

В целом число погибших достигло 13 человек. Ещё нескольких местных жителей продолжают искать. В доме было более 40 квартир, в которых проживало около 200 человек.

[Алок Кумар, спасатель]:

«Мы будем продолжать спасательную операцию, пока не убедимся, что никого не осталось под завалами. Потом экскаватором уберём все обломки».

Жилой дом обрушился около 6 часов вечера в понедельник. Перед этим он какое-то время трясся, и некоторые местные жители успели спастись самостоятельно.

[Свапнил Ширки, пострадавший]:

«Я взял 6-летнего ребёнка и перенёс его на дорогу. Я пытался вернуться в здание снова, чтобы ещё кого-то спасти, но оно рухнуло. Когда я пытался убежать, мне на ногу упала железная балка».

Трагедия произошла в промышленном городе Махад в штате Махараштра, примерно в 160 километрах южнее Мумбаи. Дом был сдан в эксплуатацию в 2013 году. По словам очевидцев, он сложился, как карточный домик. Почему, пока неизвестно, однако подобные проблемы в Индии – не редкость из-за некачественного строительства. Особенно в сезон дождей с мая по сентябрь.

Свои соболезнования в связи с гибелью людей выразил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Причины обрушения здания обещают расследовать.

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