В Аргентине лесные пожары угрожают жилым домам

В Аргентине полыхают лесные пожары. Огонь охватил холмы и сельские районы центральной провинции Кордова.

Пожарные трудятся изо всех сил – тушат с земли и с воздуха. Даже устраивают контролируемые возгорания вдоль автомобильных дорог, пытаясь тем самым предотвратить распространение огня. Однако пока взять пожары под контроль не удаётся.

В то же время удалось спасти от огня несколько жилых домов.

[Диего Конча, глава службы гражданской защиты]:

«Мы попросили полностью закрыть трассу 34, которая за горами связывает Пунилью с Мина-Клаверо. Мы перемещаем сюда, в Лас-Харильяс, тяжёлую технику. Здесь нужно защитить много жителей. К счастью, не сгорело ни одного дома. Некоторых жителей эвакуировали».

Как сообщают аргентинские СМИ, за последние дни в провинции Кордова выгорело около 16 тысяч гектаров территории. В ближайшее время в регионе прогнозируют дожди. Пожарные надеются, что непогода поможет справиться с огнём.

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