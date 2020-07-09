106-летний индиец выздоровел от COVID-19 быстрее сына

Житель Нью-Дели Мухтар Ахмед в свои 106 лет сумел победить коронавирус. Причём он выздоровел быстрее сына,..

[Мухтар Ахмед, житель Нью-Дели]:

«Медики отвезли меня и двух других пациентов в палату на верхнем этаже. Там они лечили меня как надо. Меня хорошо кормили, и я выздоровел».

Житель Нью-Дели Мухтар Ахмед в свои 106 лет сумел победить коронавирус. Причём он выздоровел быстрее сына, которому за 70. Недавно дедушку выписали из местной больницы.

Индиец за долгую жизнь видел много эпидемий, в том числе стал свидетелем пандемии испанского гриппа. Сто лет назад им заразилась почти треть населения планеты, умерли 50 миллионов человек.

[Мухтар Ахмед, житель Нью-Дели]:

«Эти пандемии унесли жизни многих людей, но мир никогда не страдал так, как страдает во время эпидемии COVID-19».

Вместе с дедушкой новым вирусом также переболели его жена и ещё один родственник. Сейчас все здоровы и чувствуют себя хорошо.

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